Filistinli grupların Mısır ziyareti

GAZZE (AA) - Filistinli grupların Mısır'a yaptıkları son ziyarette, Gazze'deki ablukanın hafifletilmesi için sundukları 17 projenin onaylandığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bu projelere destek için Mısır'ın gözetiminde aylık 15 milyon dolar kaynak aktaracağı belirtildi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Salah el-Berdevil, El-Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, Filistinli gruplardan oluşan heyetin son Mısır ziyareti sırasında, bölgede uygulanan ablukadan kaynaklı sorunların hafifletilmesi için Mısırlı yetkililere bazı projeler sunduklarını ifade etti.

Heyetin sunduğu 17 projenin onaylandığını belirten Berdevil, BAE'nin, söz konusu projelere destek için Mısır'ın gözetiminde aylık 15 milyon dolar kaynak aktaracağını bildirdi.

Berdevil, görüşmelerde, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına yönelik mekanizmaların iyileştirilmesi ve elektrik santrali için daha fazla yakıt temin edilmesine ilişkin birtakım vaatlerde bulunulduğu belirterek, Mısırlı yetkililerden, bu vaatler başta olmak üzere mutabık kalınan konularda gerekenlerin yapılması için hızlı adımlar atılmasını beklediklerini kaydetti.

Gazze'de uygulanan ablukanın, daha önce görülmemiş boyutlara ulaştığına dikkati çeken Berdevil, bu durumdan işgalci İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı.

Berdevil, ayrıca Hamas'ın, Arap ülkelerinin birliğinden yana olduğunu ve Filistin meselesinin Arap birliği ile güç kazanacağını belirtti.

Filistinli gruplardan oluşan heyet, bir haftalık Mısır ziyaretinin ardından geçen perşembe günü Gazze'ye dönmüştü. Hamas'ın yanı sıra Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi ile Gazze'deki Filistin Enerji Kurumundan yetkililerin yer aldığı heyetin, Mısırlı ve Filistinli isimlerle bir dizi görüşme yaptığı ifade edilmişti.



