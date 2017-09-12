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Filistinli hacıların Gazze'ye dönüşü devam ediyor

- Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı Filistinli hacıların dönüşü için "istisnai" olarak ikinci kez açtı

Filistinli hacıların Gazze'ye dönüşü devam ediyor

GAZZE (AA) - Mısır, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı, Filistinli hacıların geçişi için "istisnai" olarak ikinci kez açtı.

Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Mısır makamlarının Gazzeli hacıların dönüşü için Refah Sınır Kapısı'nı açtığı belirtildi.

Açıklamada, Mısır'ın, geriye kalan Gazzeli hacıların geçişi için Refah Sınır Kapısı'nı tek taraflı 2 gün daha açık tutacağı kaydedildi.

Mısır makamlarından perşembe günü yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın Gazzeli hacıların dönüşü için 4 gün açılacağı belirtilmiş ve kapı cuma günü bir günlüğüne açılmıştı.

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazzeli HacılarRefah Sınır Kapısı
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