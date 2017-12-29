Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

Filistinli küçük ‘Melek’ serbest bırakıldı

RAMALLAH (AA) - İsrail makamları, Filistin’in en küçük tutuklusu 14 yaşındaki Melek el-Galiz’i yaklaşık 7 ay süren hapis cezasının ardından serbest bıraktı. Serbest bırakılmasının ardından Tulkerim yakınlarındaki Cabbara askeri...

Filistinli küçük ‘Melek’ serbest bırakıldı

RAMALLAH (AA) - İsrail makamları, Filistin’in en küçük tutuklusu 14 yaşındaki Melek el-Galiz’i yaklaşık 7 ay süren hapis cezasının ardından serbest bıraktı.

Serbest bırakılmasının ardından Tulkerim yakınlarındaki Cabbara askeri kontrol noktasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 14 yaşındaki Galiz, tutuklu kaldığı HaSharon hapishanesinde, aralarında küçük çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli kadının arkada kaldığını ifade etti.

‘Melek’, hapishane şartlarının çok zor olduğuna vurgu yaparak, İsrailli yetkililerin Filistinli kadın tutuklulara yönelik uygulamalarının kötü ve sert olduğuna dikkati çekti.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyeti’ne göre 14 yaşındaki Melek, İsrail hapishanelerinde tutuklu olan en küçük Filistinli olarak kayıtlara geçti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Celezon Filistin mülteci kampı sakini olan ‘Melek’, 26 Mayıs 2017’de Kudüs ile Ramallah arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FilistinFKÖIsrailIşgal Altındaki Batı Şeria
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5