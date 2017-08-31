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Filistinli milletvekili serbest bırakıldı

- İsrail, Değişim ve Islah Bloku Üyesi Filistinli milletvekili Yusuf'u yaklaşık iki yıl süren "idari tutukluluğun" ardından serbest bıraktı

Filistinli milletvekili serbest bırakıldı

RAMALLAH (AA) – İsrail makamları, Değişim ve Islah Bloku Üyesi ve Hamas'ın Filistin meclisindeki milletvekili Hasan Yusuf'u iki yıl süren "idari tutukluluğun" ardından serbest bıraktı.

Yusuf, serbest bırakıldığı Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer Cezaevi'nin kapısınında, ailesi ve çok sayıda Filistinli milletvekili tarafından karşılandı.

Serbest bırakılmasının hemen ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada Yusuf, İsrail'in kendisini herhangi bir suçlama yöneltmeksizin cezaevinde tuttuğunu belirtti. Yusuf şunları söyledi:

"Çoğu Değişim ve Islah Bloku üyesi 13 Filistinli milletvekili hala İsrail hapishanelerinde tutuluyor. İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumu çok kötü ve hepsi İsrail ile Filistinli direniş grupları arasında varılacak bir esir değişimi anlaşmasıyla serbest bırakılmayı umuyor."

İsrail askerlerinin Ekim 2015'te Ramallah'taki evinde gözaltına aldığı 62 yaşındaki Filistinli milletvekili Yusuf, yaklaşık iki yıldır "idari tutuklu" olarak cezaevinde bulunuyordu.

Filistin makamlarının resmi verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 13 milletvekilinin yanı sıra 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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