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Filistinli öğrenci Pentagon'un açığını buldu

Filistinli üniversite öğrencisi, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) internet sitesinin açığını buldu.

Filistinli öğrenci Pentagon'un açığını buldu

RAMALLAH (AA) - Kudüs Açık Üniversitesinden (QOU) yapılan yazılı açıklamaya göre, Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencisi Emced Kabha, "güvenlik açığı koordinasyonu ve hata (siber böcek) bulanları ödüllendirme platformu" HackerOne internet sitesine gönderdiği raporda, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) internet sayfasında Siteler Arası İstek Sahteciliği (CSRF) türünden zaaf noktası bulduğunu belirtti.

Açık sayesinde bilgisayar korsanlarının parola teyit formu gönderebildiklerini ifade eden Kabha, formun Pentagon çalışanı tarafından onaylanması durumunda parolanın aktifleştirildiği ve korsanların çalışanın hesabına girebildiklerini kaydetti.

Sitedeki açıkla ilgili Pentagon ile yazışmasının ardından sorunun giderildiğine dikkat çeken Kabha, adının siteyi korsanlardan koruma konusunda emeği geçenlerin listesine yazıldığına işaret etti.

Pentagon, sitelerinin güvenliğini artırmak amacıyla 2016’da "Pentagon'u hackle" programı başlatmıştı. Program kapsamında anlaşmalı hackerler Pentagon'un sitelerinin açıklarını bulacaktı. HackerOne internet sitesi, "Pentagon'u hackle" programının danışmanı seçilmişti.

Muhabir: Qays Abu Samra, Daniel Gallego

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Anahtar Kelimeler:
DünyaEmced KabhaPentagon
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