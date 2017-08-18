Filistinli öğretmenler Kuveyt'te

KUVEYT (AA) - Filistinli öğretmenlerin, Kuveyt'teki okullarda 27 yıl aradan sonra ilk kez eğitim vermesine müsaade edildiği bildirildi.

Kuveyt Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Müsteşarı Fatıma el-Kenderi, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın yeniden sözleşme imzaladığı 104 öğretmenden 19'unun Kuveyt'e ulaştığını, 8'inin yarın geleceğini, 33'ünün ise bu ay sonuna kadar ülkede olmalarının beklendiğini belirtti.

Kenderi, sözleşme imzalanan öğretmenlerden 44'ünün, güvenlikle ilgili bazı nedenlerden dolayı Kuveyt'e gelemeyeceklerini bildirdiğini aktardı.

Öğretmenlerin lise seviyesinde matematik ve fen bilimleri derslerine gireceği kaydedildi.

Filistin Kurtuluş Örgütünün, Irak rejiminin 1990 yılında Kuveyt'i işgal etmesine destek vermesi üzerine ülkedeki Filistinli öğretmenlerin sözleşmeleri iptal edilmişti.