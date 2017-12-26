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Filistinli tutuklulardan İsrailli vekilin "ırkçı" saldırısına protesto

RAMALLAH (AA) – İsrail'in Rimon Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklular, Likud Partisi Milletvekili Oren Hazan'ın, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak sözlü saldırıda bulunmasını...

Filistinli tutuklulardan İsrailli vekilin

RAMALLAH (AA) – İsrail'in Rimon Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklular, Likud Partisi Milletvekili Oren Hazan'ın, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak sözlü saldırıda bulunmasını protesto etti.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, Rimon Cezaevi'nde bulunan Filistinli tutukluların, İsrailli vekilin ırkçı saldırısını, yemek yememek dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle protesto ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Filistinli tutukluların İsrail'i aşırı sağcı uygulamalara son vermeye çağırdığı kaydedildi.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar da milletvekili Hazan'ın, tutukluların yakınlarına sözlü saldırıda bulunmasını "İsrail'in ırkçılığının yeni bir delili" olarak değerlendirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Hazan, dün Gazze'den gelerek İsrail'in Nefha Cezaevi'ndeki yakınlarını ziyaret etmek isteyen Filistinli ailelerinin bulunduğu otobüsü zor kullanarak durdurmuş, otobüsün içine girerek tutuklu yakınlarına küfür ve hakaret içerikli sözler söylemişti. Tutuklu yakınları da bu duruma tepki göstermişti.

İsrail makamları, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile koordinasyon halinde sınırlı sayıda Filistinlinin, İsrail hapishanelerindeki yakınlarını görmelerine izin veriyor.

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