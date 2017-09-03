Filistinli yetkiliden İsrail'e

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail'in, El-Halil kentinde yaşayan yaklaşık bin Yahudi yerleşimcinin Filistin yönetimine bağlı belediyeden ayrılması kararına tepki gösterdi.



Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, "Karar, büyük İsrail projesini uygulamak ve yasa dışı yerleşim birimlerinin sınırlarını fiilen çizerek Filistin'e ait bölgeleri İsrail’e katmak, onları tanımak ve işgal edilmiş Filistin toprakları üzerine egemen kılmak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.



Kararın uluslararası hukuk ve kurallar ile Birleşmiş Milletler'in (BM) 2334 sayılı kararına "açık şekilde aykırı" olduğunu vurgulayan Ureykat, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum, çift sistemli tek devleti kurma planını sürdürmeleri için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetine daha fazla süre ve dokunulmazlık sunma konusunda müsamaha gösterdi."



Ureykat ayrıca, uluslararası toplumu İsrail’i söz konusu kararından vazgeçirmek için harekete geçmeye çağırdı.

Jerusalem Post gazetesinin 30 Ağustos tarihli haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, El-Halil kentinin orta kesiminde yaşayan yaklaşık bin Yahudi yerleşimcinin Ramallah yönetimine bağlı belediyeden ayrılması yönünde karar aldıklarını açıklamıştı.