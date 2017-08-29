Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Fener hora feneri Şarköy
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak

Filistinliler Harem-i İbrahim'deki kısıtlamaları protesto etti

-İsrail'in, Harem-i İbrahim'de Filistinlilerin ibadet özgürlüğüne getirdiği kısıtlamalar protesto edildi

Filistinliler Harem-i İbrahim'deki kısıtlamaları protesto etti

RAMALLAH (AA) - İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'nin içinde bulunduğu El-Halil kentinde, Filistinlilerin hareket ve ibadet özgürlüğüne getirdiği kısıtlamalar protesto edildi.

Kentin Eski Şehir bölgesinde yer alan Harem-i İbrahim'in önünde toplanan göstericiler, Harem-i İbrahim'de ibadet etmek isteyen Filistinlilere yönelik kısıtlamalara tepki gösterek, Yahudi yerleşimcilerin buradan uzaklaştırılmasını istedi.

Göstericiler, İsrail ordusunun yerleştirdiği, Eski Şehir'deki Es-Selayme ve Gays mahallelerini diğer bölgelerden koparan dikenli tellerin de kaldırılması çağrısında bulundu.

Gösteriyi düzenleyen Yerleşim Karşıtı Gençlik Grubu Koordinatörü İsa Amr, yaptığı açıklamada, İsrail'in, Eski Şehir'e bağlı mahallelerdeki kontrolünü arttırdığını ve dönem dönem burada yaşayan halkın hareket özgürlüğüne ve Harem-i İbrahim'de ibadet haklarına yönelik kısıtlamalar getiren kanunlar çıkardığını ifade etti.

Bölgede ikamet eden Filistinli Vail el-Fahuri de kendilerini hayattan soyutlanmış büyük bir cezaevinde gibi hissettiklerini ve büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "İsrail, Yahudileştirme politikalarını hayata geçirmek için bize hayatı zorlaştırıyor ve buraları terk etmeye zorluyor." dedi.

El-Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde 1993 yılında bir gün sabah namazı kılan Filistinliler, Yahudi bir yerleşimcinin saldırısına maruz kalmış, 29 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail makamları olayın ardından Harem-i İbrahim'i ikiye bölerek, bir kısmını Yahudilere bir kısmını da Müslümanlara tahsis etmişti.

UNESCO Dünya Miras Komitesinin Polonya'nın Krakov şehrinde 7 Temmuz'da toplanan 41. Genel Kurulu'nda, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim ve Eski Şehir bölgesinin "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne eklenmesine karar verilmişti.

İsrail ise kararın ardından UNESCO ile iş birliğini durdurmuş ve teşkilata yapılan mali yardımdan 1 milyon dolar kesintiye gidildiğini duyurmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Harem-i İbrahimIsrail
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5