Filistinliler protesto için Kudüs sokaklarında

KUDÜS (AA) – İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına karşı gösteriler başladı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin ana giriş noktalarından Şam Kapısı'nda toplanan Filistinliler, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak ilan etmesini protesto ediyor.

"Kudüs'e canımız, kanımız feda olsun" şeklinde slogan atan Filistinlilere İsrail polisi müdahale etti. Kudüs sokaklarında yaşanan gerilim devam ediyor.



Atlı ve yayalardan oluşan onlarca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kritik noktalarında konuşlanmış durumda.

- Batı Şeria'da da gösteriler var

Öte yandan Batı Şeria'nın birçok yerinde de gösteriler düzenleniyor. El Halil'deki gösterilere İsrail askerleri müdahale etti.



Görgü şahitlerine göre, göz yaşartıcı bomba, gerçek ve plastik mermi kullanan İsrail askerlerine, Filistinliler taşlarla karşılık verdi.

