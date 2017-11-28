Filistinlilerden ABD'ye FKÖ tepkisi

RAMALLAH (AA) – ABD yönetiminin başkent Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ofisinin lisansını uzatmama kararı işgal altındaki Batı Şeria'da protesto edildi.



Fraksiyon Koordinasyon Komitesi'nin çağrısı üzerine, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan FKÖ binası önünde toplanan onlarca Filistinli, ABD'in İsrail yanlısı siyasete son vermesini ve kararından dönmesini istedi.



Komite Koordinatörü İsam Ebubekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin "Filistin halkının ABD'nin şantaj ve baskılarına boyun eğmeyeceği" mesajı taşıdığını belirtti.



Ebubekir, "FKÖ'nün Washington'daki ofisinin kapatılması kabul edilemez. Bu durum ABD'nin barış görüşmelerinin nezih bir hamisi olmadığını, bilakis İsrail yanlısı ve Filistin halkına yönelik saldırıların ortağı olduğunu gösterdi." dedi.



ABD makamları, FKÖ'nün İsrail'e karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) sunduğu şikâyeti geri çekmemesi ve İsrail'le doğrudan müzakerelere katılmaması durumunda, örgütün Washington'daki yasal durumunun iptal edileceğini ve temsilciliğin lisansının onay süresinin uzatılmayacağını tebliğ etmişti.



Filistin yönetimi de buna karşılık ABD ile tüm iletişimini kestiğini duyurmuştu.



Filistin yönetimi Nisan 2015'te UCM'ye katılmış ve İsrail'in 2008 ve 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar başta olmak üzere Filistinlilere yönelik ihlallerinin soruşturulması talebinde bulunmuştu.



İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

