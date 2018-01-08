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Filistinlilere saldıran İsrailliler ceza almıyor

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkına ve mülklerine yönelik saldırı gerçekleştiren İsraillilerin çoğunun herhangi bir ceza almadığı bildirildi. İsrailli insan hakları kuruluşu "Yesh Din"in yayınladığı...

Filistinlilere saldıran İsrailliler ceza almıyor

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkına ve mülklerine yönelik saldırı gerçekleştiren İsraillilerin çoğunun herhangi bir ceza almadığı bildirildi.

İsrailli insan hakları kuruluşu "Yesh Din"in yayınladığı raporda, "Filistinlileri hedef alan İsrailli saldırganlara karşı yetkililerin hoşgörü içinde olduğunu gösteren veriler bulunduğu" belirtildi.

İsraillilerin 2005'ten bu yana Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırıları hakkında hazırlanan bin 200 soruşturma dosyasının incelendiği belirtilen raporda, "söz konusu dosyalardan sadece yüzde 3'ünün ceza ile sonuçlandığı, yüzde 8,1'inin ise iddianame hazırlanarak kapatıldığı" aktarıldı.

Raporda ayrıca, "Batı Şeria'yı işgal eden bir güç olarak İsrail'in Filistin halkını da koruması gerekiyor. İsrail yönetimi ise Filistinli sivillere yönelik saldırıların önlenmesi için gerekeni yapmıyor." ifadeleri kullandı.

İsrail tarafından 1967'den bu yana işgal altında tutulan Batı Şeria'da 400 binden fazla Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
FilistinIsrailYesh Din
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