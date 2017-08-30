Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Kurmay Albay Muzaffer Düzenli Böcek ilaçlı yumurta Deniz
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı
Enerjide rekor kırdırdı
Enerjide rekor kırdırdı
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı

Filistinlilerin elektronik vize uygulamasına dahil edilmesi

-Filistin İnsan Hakları Kuruluşu "Şahid", Türkiye'nin Filistinlileri elektronik vize uygulamasına dahil etmesini memnuniyetle karşıladı, söz konusu kararın Lübnan'daki Filistinli mültecileri de kapsaması istendi

Filistinlilerin elektronik vize uygulamasına dahil edilmesi

BEYRUT (AA) - Filistin İnsan Hakları Kuruluşu "Şahid", Türkiye'nin Filistinlileri elektronik vize uygulamasına dahil etmesini memnuniyetle karşılayarak, söz konusu kararın Lübnan'daki Filistinli mültecileri de kapsamasını istedi.

Lübnan merkezli Şahid Filistin İnsan Hakları Kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Filistinlileri elektronik vize uygulasına dahil etmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Lübnan'daki Filistinli mültecilerin, ağır insani şartlar altında elverişsiz koşullarda mülteci kamplarında yaşadığı ne serbest iş ne de mülk edinme haklarının olduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin aldığı söz konusu vize kararının, Lübnan'daki Filistinli mültecileri de kapsamasının ümit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin, Batı Şeria ve Gazze'deki bazı insani yardım projelerine verdiği desteği vurgulamasından da övgüyle söz edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile önceki gün düzenlediği ortak basın toplantısında, "Filistin hükümetine acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 10 milyon dolarlık hibenin transferini inşallah önümüzdeki günlerde yapacağız. Ekim ayından itibaren Filistinli kardeşlerimizi de elektronik vize uygulamamıza dahil edeceğiz. Bu şekilde ülkemize geliş-gidişlerini biraz daha rahatlatmış olacağız." ifadesini kullanmıştı.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Elektronik Vize UygulamasıFilistin İnsan Hakları Kuruluşu "Şahid"
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5