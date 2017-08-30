Filistinlilerin elektronik vize uygulamasına dahil edilmesi

BEYRUT (AA) - Filistin İnsan Hakları Kuruluşu "Şahid", Türkiye'nin Filistinlileri elektronik vize uygulamasına dahil etmesini memnuniyetle karşılayarak, söz konusu kararın Lübnan'daki Filistinli mültecileri de kapsamasını istedi.

Lübnan merkezli Şahid Filistin İnsan Hakları Kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Filistinlileri elektronik vize uygulasına dahil etmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Lübnan'daki Filistinli mültecilerin, ağır insani şartlar altında elverişsiz koşullarda mülteci kamplarında yaşadığı ne serbest iş ne de mülk edinme haklarının olduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin aldığı söz konusu vize kararının, Lübnan'daki Filistinli mültecileri de kapsamasının ümit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin, Batı Şeria ve Gazze'deki bazı insani yardım projelerine verdiği desteği vurgulamasından da övgüyle söz edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile önceki gün düzenlediği ortak basın toplantısında, "Filistin hükümetine acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 10 milyon dolarlık hibenin transferini inşallah önümüzdeki günlerde yapacağız. Ekim ayından itibaren Filistinli kardeşlerimizi de elektronik vize uygulamamıza dahil edeceğiz. Bu şekilde ülkemize geliş-gidişlerini biraz daha rahatlatmış olacağız." ifadesini kullanmıştı.







