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Filistinlilerin Hukukuna Destek Günü

- 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Salah: - "İsrail'in yıkım buldozerleri varsa bizim de inşa irademiz var. İsrail cezaevlerinin anahtarlarına sahipse bizim de umut anahtarlarımız var"

Filistinlilerin Hukukuna Destek Günü

KUDÜS (AA) - İsrail'de yaşayan Filistinliler, "Filistinlilerin Hukukuna Destek Günü" münasebetiyle program düzenledi.

Yüksek Arap İzleme Komitesi, İsrail'de Arapların yaşadığı Kalansave beldesinde, 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah ve İsrail parlamentosu Knesset'ten Arap milletvekillerinin katılımıyla program düzenledi.

Programda konuşan Salah, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerine tepki göstererek, "İsrail'in yıkım buldozerleri varsa bizim de inşa irademiz var. İsrail cezaevlerinin anahtarlarına sahipse bizim de umut anahtarlarımız var. İsrail, cezaevleri aracılığıyla bize baskı, zulüm yapıyorsa bizde kimsede olmayan bir kudret var. O da buradaki mevcudiyetimizin meşruiyetidir." diye konuştu.

Knesset'ten Arap milletvekili Usame es-Sadi de İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını eleştirerek, "Evlerimizi yıkabilirler, bize karşı kışkırtabilirler, hatta bizi öldürebilirler ama irademizi öldüremezler. Halk iradesi ırkçı ayrımcılıktan kurtulmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.

İsrail'de yaşayan Arapları temsil eden Yüksek Arap İzleme Komitesi, 30 Ocak'ı "Filistinlilerin Hukukuna Destek Günü" ilan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FilistinKalansaveŞeyh Raid Salah
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