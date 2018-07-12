"Filizlerin Mucizeleri" büyümeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, mesleki ve teknik anadolu liselerindeki kız öğrencileri otomotiv alanında çalışmaya teşvik etmek üzere başlattığı Filizlerin Mucizeleri Projesi'nin ikinci yılında 6 farklı şehirdeki 20 okulda 2 bine yakın kız öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye’de tarım ve otomotiv alanında kadın iş gücünün artırılması ve girişimciliği desteklemek üzere başlattığı Filizlerin Mucizeleri Projesi’nin eğitim alanındaki çalışmalarını ikinci yılında da kesintisiz şekilde sürdürdü.

Bu yılki program kapsamında otomotiv sektörünün önemli üretim merkezleri olan Ankara’da 6, Bursa’da 4, Kocaeli’nde 5, Eskişehir’de 2 ve Sakarya’da 2 okul ziyaret edildi. Bu yılki programa Şanlıurfa’nın da dahil edilmesiyle birlikte 2017-2018 döneminde 6 farklı şehirde bulunan toplam 20 okula yapılan ziyaretler tamamlandı. Proje ekipleri bu yıl 2 bine yakın kız öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geldi.



Mesleklerin cinsiyeti olmayacağının ve otomotiv sanayisinde çok düşük olan kadın çalışan sayısının ancak kız öğrencilerin bu yaştaki seçimleri ile yükselebileceğinin anlatıldığı seminerlerde, Türkiye Aile Planlama Vakfı (TAPV) "toplumsal cinsiyet eşitliği" eğitimleri verilirken, TürkTraktör Gönüllü Ekibi ise sektörle ilgili deneyimlerini paylaştı. Böylece kadın istihdamının geleceği olan kız öğrencilere, üretim ve ağır sanayi alanına sağlayabilecekleri katma değer anlatıldı ve aynı zamanda kadın gücünün çalışma hayatındaki önemi de örneklerle gösterildi.







- 6 il, 60 okul, 6 bin 200 kişi





Geçen yıl, Türk Eğitim Vakfı (TEV) koordinasyonunda, okulların, makine teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, metal teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, ulaştırma hizmetleri, tarım teknolojisi alanlarında öğrenim gören 100 kız öğrenciye sağlanan eğitim bursu da programa dahil olan yeni öğrencilerle birlikte sürdürüldü.



Filizlerin Mucizeleri Projesi başladığı günden bu yana hız kesmeden çalışmalarına devam ederek, proje kapsamında 6 ilde toplam 60 okul ziyaret edildi ve 6 bin 200’ü aşkın kişiye ulaşıldı.

Projeye seçilen 29 bursiyer, eylül ayında mezun olmadan önce yapmak zorunda oldukları stajlarını TürkTraktör fabrikasında tamamlayarak, iş hayatına atılacak.





