Filografiyle hayata bağlandı

SAMSUN (AA) - MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bedensel engelli Hasan Yazıcı, ellerini kullanma güçlüğüne rağmen filografi sanatıyla çeşitli eserler üretiyor.

Dereköy Mahallesi'nde babasıyla yaşayan, 10 aylıkken geçirdiği ateşli bir hastalık nedeniyle yürüme, konuşma ve ellerini kullanma yetisini kısmen kaybeden, ilkokuldan sonra ise eğitimine devam edemeyen Hasan Yazıcı (34), internette gördüğü ve daha sonra halk eğitim merkezinde eğitimini aldığı filografi sanatı sayesinde hayata dört elle sarılıyor.

Evinin salonunda çivi, çekiç ve tel kullanarak birbirinden güzel tablolar yapan Yazıcı, çaktığı her çiviyle yaşama yeniden tutunuyor.

19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner'in desteğiyle Kaymakamlık binasının girişinde sergi açan Yazıcı, eserleriyle beğeni topladı.

Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filografi sanatıyla hayatının değiştiğini söyledi.

Bursa'da ablasını ziyarete gittiğinde internette görerek ilgili duyduğu sanatı daha sonra kursuna giderek detaylarıyla öğrendiğini anlatan Yazıcı, yaptığı ilk tabloları hediye ettiğini belirtti.

Zamanla tablolarını çeşitlendirdiğini ifade eden Yazıcı, tablolarından para kazanmaya başladığını ifade ederek, "Annem hayatta değil, Yedi kardeşten en küçüğüyüm. Bütün kardeşlerim evli. Ben babamla yaşıyorum. Babamın emekli maaşı var. Ben ise üç ayda bir engelli aylığı alıyorum. Kimseye yük olmak istemiyorum. O nedenle çivileri ve telleri kullanarak tablolar yapıyorum. Tabloları satarak para kazanıyorum." dedi.

Yaptığı tablolarla kendini bulduğunu ve mutlu olduğunu dile getiren Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bir atölyem olsun çok istiyorum. En büyük hayalim ise yaptığım sanatta tanınmak. Tabloları bir gün ile bir ay arasında tamamlıyorum. Bir tablo için yüzlerce bazıları için binlerce çivi çakıyor, bir o kadar da tel gererek ilmek atıyorum. Yaptığım bir tablo tamamlandığında dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Bir yerde yaptığım eseri görünce çok daha mutlu oluyorum."

Sergiyi gezenler ise Yazıcı'nın engeline rağmen yaptığı tabloların etkileyici olduğunu ifade etti.







