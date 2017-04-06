Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Filyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesi

- 2012'de meydana gelen olayda hayatını kaybeden 11 kişi ile cesetleri bulunamayan 4 kişi anıldı

Filyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen Filyos Çayı üzerindeki köprünün, bir bölümünün 6 Nisan 2012'de çökmesi sonucu hayatını kaybeden 11 kişi ile bulunamayan 4 kişi törenle anıldı.

Filyos Çayı kenarında düzenlenen törende, olayda yaşamını yitiren 11 kişi ile cesetlerine ulaşılamayan Tahir Özkara, Sezgin Gülşen, Necati Azaklıoğlu ile Kadın Saraç için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, yaptığı konuşmada, yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, cenazeleri bulunamayan kişilerin ailelerine de sabırlar diledi.

Faciada hayatını kaybeden Hayriye Güner’in kayınpederi Selahattin Güner de olayla ilgili mahkemelerin birçoğunun bittiğini ancak kendi mahkemelerinin sürdüğünü söyledi.

Şu ana kadar sonuca ulaşamadıklarını ifade eden Güner, "Avukat tuttuk. Şu an için davamız idari mahkemede görülüyor. O günden beri sıkıntı içerisindeyiz. Torunlar okula gidiyor. Bu durumdan oldukça mağduruz." dedi.

Daha sonra protokol ve ölen vatandaşlardan bazılarının yakınları, Filyos Çayı'na karanfil bıraktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 6 Nisan 2012'de, Filyos Çayı'nın üzerindeki köprünün bir bölümünün çökmesi sonucu, içerisinde 10 kişi olan minibüs ile 5 yaya suya düşerek akıntıya kapılmıştı. Yürütülen çalışmalar sonucu farklı tarihlerde 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 4 kişi ise arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ÇaycumaçökmeFilyosKöprüZonguldak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5