Filyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen Filyos Çayı üzerindeki köprünün, bir bölümünün 6 Nisan 2012'de çökmesi sonucu hayatını kaybeden 11 kişi ile bulunamayan 4 kişi törenle anıldı.

Filyos Çayı kenarında düzenlenen törende, olayda yaşamını yitiren 11 kişi ile cesetlerine ulaşılamayan Tahir Özkara, Sezgin Gülşen, Necati Azaklıoğlu ile Kadın Saraç için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, yaptığı konuşmada, yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, cenazeleri bulunamayan kişilerin ailelerine de sabırlar diledi.

Faciada hayatını kaybeden Hayriye Güner’in kayınpederi Selahattin Güner de olayla ilgili mahkemelerin birçoğunun bittiğini ancak kendi mahkemelerinin sürdüğünü söyledi.

Şu ana kadar sonuca ulaşamadıklarını ifade eden Güner, "Avukat tuttuk. Şu an için davamız idari mahkemede görülüyor. O günden beri sıkıntı içerisindeyiz. Torunlar okula gidiyor. Bu durumdan oldukça mağduruz." dedi.

Daha sonra protokol ve ölen vatandaşlardan bazılarının yakınları, Filyos Çayı'na karanfil bıraktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 6 Nisan 2012'de, Filyos Çayı'nın üzerindeki köprünün bir bölümünün çökmesi sonucu, içerisinde 10 kişi olan minibüs ile 5 yaya suya düşerek akıntıya kapılmıştı. Yürütülen çalışmalar sonucu farklı tarihlerde 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 4 kişi ise arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.