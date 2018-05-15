İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, bankacılığın, yapay zeka konusunda en çok tehdit altındaki sektörlerden biri olmasına rağmen mevzuat koruması altında bulunması nedeniyle en rahat sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Utku, Business Management Institute (BMI) tarafından düzenlenen Finans Liderleri Zirvesi CFO Summit 2018'in açılışında yaptığı konuşmada, dünyada 2008'den beri krizin, bu yıl ise yapay zekanın iş gücüne etkisinin konuşulduğunu vurguladı.

Utku, dijitalleşme için sadece teknolojiye yatırım yapılmasının yanlış olacağını savunarak, "Eğer sadece yeni teknolojilere, yeni ürünlere angaje olursanız yine yanlış yapmış olursunuz. Çünkü çok ciddi anlamda insana yatırım, iş yapış tarzınız ve organizasyon yapınızı gözden geçirmeniz gerekecek. Tek bir doğrusu da yok bunun... Eskisi gibi hiyerarşik yapılar şüphesiz olmayacak. Ama yeni yapıların nasıl olacağıyla ilgili kimse bir şey bilmiyor." şeklinde konuştu.

Dünyada yapay zeka konusunda en çok yatırım yapan ve en hızlı ilerleyen ülkenin Çin olduğuna dikkati çeken Utku, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu işin teknolojisi, aman aman büyük bir teknoloji değil. 30-35 yıldır yapay zekanın teknolojisi, algoritması yüzde 5 civarında değişti. Bilgisayarların işlem gücü değişti. Çok daha önemlisi, veri seti büyüdü. Veri seti geliştikçe yapay zeka gelişiyor. Makine, büyük ölçüde öğrenmesini istediğiniz verilerin birleşmesinden ibarettir. Verinin en çok olduğu yer Çin... Merkezi bir veri üstelik... Her şeyi merkezileştiriyorlar."

Utku, bankacılığın, yapay zeka konusunda en çok tehdit altındaki sektörlerden biri olmasına rağmen mevzuat koruması altında bulunması nedeniyle en rahat sektörlerden biri olduğunu söyledi.





- "Büyük ihtimalle önümüzdeki dönem çok sabitlerin olmadığı bir dönem olacak"





Melikşah Utku, insanların korktukları ve anlamadıkları şeyler olduğunda geçmişe dönerek bir referans noktası, bir sabit bulmak istediğini ifade ederek, "Büyük ihtimalle önümüzdeki dönem çok sabitlerin olmadığı, sabitlerin sürekli kaydığı, hem siyasi hem iş yapış tarzımız hem teknoloji hem de iletişim tarzımız açısından zorlandığımız, sabitlerin kalmadığı yeni arayışlar içerisine girmek zorunda olacağımız bir dönem olacak." diye konuştu.

QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan da fikir, zamanlama, ayrıştırıcı özellik ve uygulamanın hep beraber yapılmasıyla sıçramanın gerçekleşeceğini söyledi.

Tan, dünyada başarılı ve başarısız olan markaların süreçlerini de anlattı.