İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, geçen yıl dijital dönüşümün daha çok dijital bankacılık, dijital mağazacılık gibi son kullanıcıya hizmet sağlayan finans ve perakende sektörü firmalarının iş yapış modellerinde karşılarına çıktığını bildirdi.

Ümit Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijitalleşmenin işletmeler için sanayide dönüşümün itici gücü haline geldiğini, dijital dönüşümle birlikte işletme sahiplerinin en çok odaklandığı başlıkların operasyonel iyileştirme, değişen müşteri taleplerine hızlı cevap verebilme, verimlilik artışı ve maliyet azalmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Üretim firmalarının Türk Telekom'dan üretim bantları için verimliliği artırıcı ve üretim zararlarını engelleyici çözümler konusunda talepte bulunduklarını ifade eden Önal, şunları kaydetti:

"Bu çözümlerin yanında kamu kurumları ve yerel yönetimler, vatandaşa daha yakın hizmet vermek, altyapıyı online yönetmek, enerji ve sulamada tasarruf etmek, ulaşım ve diğer hizmetlerde online hizmet verebilmek için dijital dönüşüm talebinde bulunuyorlar. İşletme sahiplerinin, kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek dijital dönüşüm, ağırlıklı olarak nesnelerin interneti (IoT), büyük veri, siber güvenlik ve bulut bilişim gibi teknolojileri içermektedir ve Türk Telekom olarak bu alanlarda onlarca ürünle işletme sahiplerinin yanında yer alıyoruz."





- "Yol haritasını mevcut teknolojilerimizle gerçeğe dönüştürmeye çalışacağız"





Ümit Önal, Almanya'nın Endüstri 4.0 Stratejik planı, Çin’in buna karşı oluşturduğu Made in China 2025 vizyonu ve Japonya’nın daha önce asla çözülemeyen bazı sorunlara çözüm bulacağını belirttiği Society 5.0 vizyon belgesiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dijital dönüşüme yönelik farkındalığın arttığını söyledi.

En başta devletin ilgili kurumları, sanayi kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve öğrenci topluluklarının bu değişim için hazırlık içerisinde olduğunu ifade eden Önal, şöyle devam etti:

"Özellikle Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023’e yaklaşırken bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, inovasyon ve teknolojinin asıl yaygınlaştırıcısı olmasıyla ekonomik kalkınmada oldukça kritik bir role sahip. Hükümetimiz de 2023 vizyonu çerçevesinde, Türkiye’nin potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirerek hayal ettiği bir ülke olması yolunda çok değerli adımlar atıyor. Ülkemizin bugüne kadar kalkınma hamleleriyle küresel ölçekte örnek gösterilen başarısı, 2023 hedefleri sayesinde ülkenin ve toplumun hak ettiği refah ve kalkınma seviyesine çıkacağının da en büyük göstergesi durumunda.



2017 yılında dijital dönüşüm daha çok dijital bankacılık, dijital mağazacılık gibi son kullanıcıya hizmet sağlayan finans ve perakende sektörü firmalarının iş yapış modellerinde karşımıza çıktı. Bunları, süreçlerini otomatize etmek isteyen sanayi kuruluşları ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, şehirleri daha verimli hale getirmek için akıllı şehir çalışmaları yapan belediyeler izledi. Bölgesel olarak İstanbul, Bursa ve Antalya en fazla talep gelen iller oldu."



Yatırım ömrünü tamamlamış tesisleri bulunan büyük ölçekli firmalar ve yeni kurulum aşamasında olan firmaların dijital dönüşüm konusunda daha istekli olduğunu dile getiren Önal, "2018, şirket ve ülke olarak tartışmasız vitesi yükselteceğimiz bir yıl olacak. 2017'de odaklandığımız müşterilerimizin dijital dönüşümünün katalizörü olan bulut bilişim, siber güvenlik, nesnelerin interneti ve akıllı şehirler gibi çözümlerimizle müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunlara ek olarak, General Electric gibi global firmalarla birlikte müşterilerimize danışmanlık hizmeti sunarak dijital dönüşüm yol haritalarını çıkarıp bu yol haritasını mevcut teknolojilerimizle gerçeğe dönüştürmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.





- "Ülkemiz 2023 hedeflerine daha da yaklaşacak"





Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Önal, Almanya tarafından hazırlanan Endüstri 4.0 planına göre arızalardan oluşan üretim kesintilerinde yaklaşık yüzde 48’lik, hatalı ürün üretiminde yaklaşık yüzde 49’luk, ortalama maliyetlerde ise yaklaşık yüzde 10-15'lik bir azalmanın verimlilikte yüzde 16’lık bir artış sağlayacağını kaydetti.

Önal, "Endüstri 4.0 planına göre, yeni ürünün pazara sürülme süresinde yaklaşık yüzde 23’lük bir kısalma olacağı öngörülmektedir. Bu öngörülere paralel olarak ülkemiz de Endüstri 4.0’a geçtikçe ekonomimizde daha fazla rekabetçilik sağlanacak ve ülkemiz 2023 hedeflerine daha da yaklaşacak." dedi.

İşletme sahiplerinin artan rekabet nedeniyle üretim süreçlerinde verimlik artışı ve maliyet optimizasyonu sağlama arayışı içerisinde olduğunu ifade eden Önal, "Bazı işletmeler bu ihtiyaç nedeniyle dijital dönüşüme odaklanmakta, bazı işletmeler ise rakiplerinden veya firmalar tarafından yapılan tanıtımlar aracılığıyla bu yolculuğa çıkmaktadır." diye konuştu.





- "Avrupa’nın en büyük siber güvenlik merkezini kurduk"





Ümit Önal, işletmelerde dijital dönüşüme ilginin ne yönde olduğu sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Öncelikle dijital dönüşümü işletmelerde biz tetiklemeye çalışıyoruz. Bazı durumlarda işletmelerden de direkt talep gelebiliyor. İşletmelerin ihtiyaçlarını tam anlamıyla ortaya çıkarabilmek için kapsamlı ihtiyaç analizi yapıyoruz. Bazı durumlarda ihtiyacı ortaya çıkarmak için danışmanlık hizmeti de sunuyoruz. İhtiyacı netleştirdikten sonra en optimum ve teknolojik çözümü belirleyip bu çözüm, Türk Telekom veya Türk Telekom grubunun kendi kaynakları ile çözülebiliyorsa talebi ileten firma ve kurumlarla hızlıca işin ticari boyutunu değerlendirmeye başlayabiliyoruz. Eğer gerekli olan bir dış kaynak kullanımı ile kendi çözümlerimizi bir araya getirmek olursa da bu durumda hem bu kaynak seçiminin yapılmasında hem de projenin uçtan uca takip edilmesinde sorumluluğu tamamen üstlenebiliyoruz. Türk Telekom, çok geniş olan ekosistemi sayesinde zaten müşterisi durumunda olan birçok sistem entegratörü firmayı bir araya getirerek talep ileten firma ve kurumlara dış kaynak çeşitliliği de sağlayabiliyor.

Türk Telekom olarak, Türkiye’nin 500 büyük şirketinin tamamına hizmet sunuyoruz. 1 milyonun üzerinde kurumsal müşterimiz var. Kurumsal müşterilerimize yönelik iş yapış süreçlerini hızlandıran, büyümelerine katkı sağlayan çözümler sunuyoruz. Avrupa’nın en büyük siber güvenlik merkezini kurduk. Big dataya yönelik çözümlerimiz, veri merkezlerimiz, dijital arşiv hizmetleri, bulut sistemleri sunduğumuz kurumsal hizmetlerimizden birkaçı... Bu itibarla kurumlardan gelen dönüşüm taleplerine uçtan uca hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz."