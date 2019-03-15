EDİRNE (AA) - AK Parti Kadın Kolları tarafından başlatılan "Finansal Okuryazarlık Seferberliği" projesi kapsamında Edirne'de kadınlara yönelik eğitim programı düzenlendi.

Nişantaşı Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Alican Umut, Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, kadınların ekonomideki gücünün giderek büyüdüğünü söyledi.

Kadınların iş gücüne katılımının son 15 yılda artarak yüzde 20'den yüzde 35'e yükseldiğini belirten Umut, Türkiye'de her 3 kadından birinin ekonomik üretime aktif olarak katıldığını dile getirdi. Aile ekonomisinin idaresinde paranın nasıl kazanıldığından çok nasıl harcandığının önemli olduğunu ifade eden Umut, "Parayı doğru bir şekilde harcamak kazanmaktan daha zor. Parayı kazanıyoruz ancak harcarken biraz savurgan davranıyoruz. Son yıllarda özellikle kredi kartı kullanımının yaygılaşmasıyla beraber bu savurganlık biraz daha arttı." dedi.

Ev hanımlarının aile ekonomisinin yönetiminde olduğu kadar, aile içindeki üstlendikleri görevlerle aile bütçesine katkı yaptığını dile getiren Umut, şöyle devam etti:

"Ev hanımları 7 gün 24 saat çalışan, temizlikten bulaşığa, çamaşırdan yemeğe, çocuk bakımından diğer birçok işi yapan kişiler. Eğer ev hanımları çocuk bakımını yapmasa o aile bakıcı çalıştırmak zorunda kalır. Ev hanımı yemek yapmasa aile yemeğini dışarıda yemek zorunda kalır. Ev temizliğini yapmasa temizlikçi tutulmak zorunda kalınır. Bunların hepsini alt alta topladığımızda asgari ücretin bir buçuk katı kadar bir meblağ olur. Yani ev hanımları aylık yaklaşık 3 bin liralık bir katkı yapıyor. Sadece değeri bilinmiyor."

Programa, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergis İnce, AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz ve kadınlar katıldı.

