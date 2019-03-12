Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya Bursa 2010
THY'den açıklama
THY'den açıklama
“2019'dan umutluyuz“
“2019'dan umutluyuz“
Citroen dikkat çekti
Citroen dikkat çekti
6 bin firmaya teşvik
6 bin firmaya teşvik
3 yeni sportif Egea
3 yeni sportif Egea

Finansevim’den üst düzey transfer

İSTANBUL (AA) - Finansevim, Özgür Öztürk’ü Genel Müdür olarak bünyesine kattı. Finansevim açıklamasına göre, şirket daha önce Eminevim bünyesinde Genel Müdür Yardımcılığı, Grup Müdürlüğü ve Yatırım Direktörlüğü görevlerinde...

Finansevim’den üst düzey transfer
banner17

İSTANBUL (AA) - Finansevim, Özgür Öztürk’ü Genel Müdür olarak bünyesine kattı.

Finansevim açıklamasına göre, şirket daha önce Eminevim bünyesinde Genel Müdür Yardımcılığı, Grup Müdürlüğü ve Yatırım Direktörlüğü görevlerinde bulunarak, sektörün 2015 yılından sonra hızlı bir ivme kazanarak ekonominin lokomotiflerinden biri olmasında büyük katkı sağlayan Özgür Öztürk’ü Genel Müdür olarak bünyesine kattı.

Sektöre girdiği günden bu yana sağlam ve emin adımlarla büyüyerek en son 90 milyon liralık yatırım tahahhütüne imza atarak daha da güçlenen Finansevim, yapılan bu transferle sektörü domine edeceğini bir kez daha göstermiş oldu.

Öztürk, 1974 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesi’nde; üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra, profesyonel kariyerine 1996 yılında Yapı ve Kredi Bankası’nda müfettiş olarak denetim alanında başlayan Özgür Öztürk, 2003 yılında banka tarihinin en genç müdürü unvanı ile Sirkeci şubesine şube müdürü olarak atanarak kariyerine satış alanında devam etti. 2003-2015'te Yapı Kredi Sirkeci, Fortisbank Ümraniye, EurobankTekfen Bahçekapı ve Altınbaş Grubu'nda Şube Müdürü ve Satış Direktörü unvanları ile görev yaptı. 2015'te Eminevim firmasına katılarak İş Geliştirme ve Pazarlama Departmanı’nı kurdu. Şube Kademelendirme Sistemi, Otomatik Hedef Sistemi, Kampanya Yönetim Sistemi, Satış Odaklı Prim Sistemi gibi sektörde ilk kez kullanılan birçok sistemi hayata geçirdi. 2015-2019'da Eminevim bünyesinde Genel Müdür Yardımcılığı, Grup Müdürlüğü ve Yatırım Direktörlüğü görevlerini üstlendi..




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Finansevim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5