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Fındık bahçesinde düşerek yaralanan çocuk hayatını kaybetti

DÜZCE (AA) - Düzce'de ailesi fındık topladığı sırada bahçede oyun oynarken düşerek başından yaralanan çocuk, hastanede hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Şırnak'tan mevsimlik tarım işçisi olarak ailesiyle Akçakoca'nın Akkaya...

Fındık bahçesinde düşerek yaralanan çocuk hayatını kaybetti

DÜZCE (AA) - Düzce'de ailesi fındık topladığı sırada bahçede oyun oynarken düşerek başından yaralanan çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şırnak'tan mevsimlik tarım işçisi olarak ailesiyle Akçakoca'nın Akkaya Köyü'ne gelen Sevda Demir (13), ailesi fındık topladığı sırada oyun oynarken, yere düşerek başından yaralandı.

Ailesi tarafından özel araçla Akçakoca Devlet Hastanesine götürülen çocuk, buradaki müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ardından da Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sevda Demir'in cenazesinin, defnedilmek üzere Şırnak'ın İdil ilçesine götürüleceği öğrenildi.

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AkçakocaDüzce
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