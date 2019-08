Fındık için üç ülkeden bakanla hasat şenliği

Türkiye'nin dünya üretiminde ve ihracatta ilk sırada olduğu fındık için Ulubey ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov ve Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili'nin katılımıyla "fındık hasat şenliği" düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.



"Biriniz bin olsun, hasadınız bereketli olsun." diyen Pakdemirli, "Ordu fındığın başkenti, tarımın göz bebeği, ekonomimizin lokomotifi. Ordu, Karadeniz'in süsü, Bakanlığımızın da önemli bir üssüdür." ifadesini kullandı.



Ordu'ya hasat sevincini paylaşmaya geldiklerini belirten Pekdemirli, sözlerine şöyle devam etti:



"Malum bu topraklar fındığın ana vatanıdır. Son 600 yıldır da bir ihraç ürünü olan fındık, bu topraklarda kendisini göstermiştir. Bugün dünyada fındık denince akla nasıl Türkiye geliyor ise ülkemizde de Karadeniz Bölgesi akla geliyor. Tarımda, ticarette, sanayide, dahası kültürümüzde 'fındık' diye bir gerçek var. Bugün bölgede 592 bin aile, 728 bin hektar alan üzerinde dünyanın en kaliteli fındığını yetiştiriyor. Bu vesileyle bölgemiz insanına, fındık üretiminde, işlenmesinde ve ticaretinde gösterdikleri gayret ve verdikleri emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum."



Fındığın bölge halkı için önemine işaret eden Pakdemirli, "Fındık, Karadeniz insanının baba ocağı demek. Özellikle hasat zamanı fındık paylaşma ortamı demek. Meyvesinden yağına, kabuğundan yaprağına fındık ekonomik değeri ve besin değeri yüksek bir ürün." diye konuştu.



Türkiye'nin, dünyanın en önemli fındık üreticisi konumunda olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şunları dile getirdi:



"Fındıkta, dünyada üretimde ve ihracatta birinci sıradayız. Üretimde geçen sene 515 bin tona ulaşmış bulunmaktayız. Dünya fındık alanlarının yüzde 75'ine sahibiz. Son yıllar ortalamasına göre, dünya fındık üretiminin yüzde 65 ila 70'i ülkemizde gerçekleştiriliyor. 100'den fazla ülkeye yılda ortalama 250 bin ton iç fındık ihraç ediyoruz. Dünya fındık ihracatının da yüzde 76'sını gerçekleştiriyoruz. Fındık, bugün ülkemiz tarım ihracatının bir numaralı ürünü. Toplam tarım ihracatımızın yüzde 10'unu fındık oluşturuyor. Fındık, ülkemize yıllık ortalama 2 milyar dolarlık ihracat geliri sağlıyor."



Pakdemirli, fındık tahmin komisyonlarınca yürütülen çalışmalara göre, 2019 yılı fındık rekoltesinin 700 bin tonun üstünde olduğunu söyledi.



Nisan ayında Ordu'da gerçekleştirdikleri Fındık Çalıştayı'nda öne çıkan hususlardan birinin fındık fiyatlarının hasat öncesi açıklanması ve TMO'nun alım yapacağının deklare edilmesi olduğunu hatırlatan Pakdemirli, "Biz de tam bu görüşe uygun olarak 2019'da TMO'nun alım yapmasını ve üreticilerimizi memnun edecek fiyat çalışmasını TMO ile yaparak Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduk. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılı, Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alım fiyatlarını Giresun kalite için 17, levant kalite için 16,5 lira, sivri kalite için ise 15,50 lira olarak açıklamıştı. Bu aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın fındık yetiştiricilerimizi ne kadar önemsediğinin de açık bir göstergesidir. Buradan kendisine özellikle teşekkür ediyorum." dedi.



- "Ödemeler en geç 15 ile 20 gün içinde yapılacaktır"



TMO'nun alım kriterlerini üreticilerle paylaşan Pakdemirli, şunları kaydetti:



"Alım esnasında üreticilerimizin sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini belirtilen kriterlere uygun şekilde hazırlayarak alım noktalarına getirmeleri büyük önem arz etmektedir. TMO, kabuklu fındık alım kriterleri sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri, rutubet oranı yüzde 6'ya kadar, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10'a kadar, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 3 ve altı, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içinde bulunan iç fındık oranı yüzde 5 ve altı, yabancı madde oranı, taş, toprak ve benzeri yüzde 0,5 ve altı olan tüm fındıklar satın alınacak olup, ödemeler en geç 15 ile 20 gün içinde yapılacaktır."



Üreticilerin alım esnasında zorluk çekmemeleri için ürünlerini kurutması, sağlıklı olarak koruyabilecekleri jüt keten çuvallar içinde alım noktalarına getirmesi gerektiğine işaret eden Pakdemirli, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleriyle irtibata geçilerek çiftçi kayıt sistemi belgelerinin güncellemesi, ürünlerin randevu tarihinde TMO alım noktalarına getirilmesi gerektiğini de hatırlattı.



"Ordu'ya 2,6 milyar lira alan bazlı gelir desteği yapıldı"



Bakanlık olarak Ordu'ya 2009 yılından itibaren 2019 yılına kadar toplam 2,6 milyar lira alan bazlı gelir desteği ödemesi yapıldığını belirten Pakdemirli, "2009 yılında Yeni Fındık Stratejisi ile Telafi Edici Ödeme Desteği ve Alan Bazlı Gelir Desteği Ödemelerini başlattık. 2009-2014 yılları arasında fındık üretimine izin verilmeyen sahalarda uyguladığımız Alternatif Ürün Desteği ile 3 yılda ortalama dekar başına 600 lira olmak üzere söküm yapılan 804 hektar alan için üreticilerimize toplam 4 milyon lira ödeme yaptık." ifadesini kullandı.



Pakdemirli, ruhsatlı alanlarda fındık üretimi yapan üreticilerin, olumsuz fiyat hareketlerinden korunması amacıyla Alan Bazlı Gelir Desteği vermeye başladıklarını ve bu desteği halen dekar başına 170 lira olarak uygulamaya devam ettiklerine de dikkati çekti.



"Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan omuz omuza bir arada"



Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov ve Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili'nin bu güzel fındık hasadında sevinçlerini paylaştıkları için kedilerine teşekkür eden Pakdemirli, "Fındıkta dünyadaki en büyük üretici Türkiye'dir. Bu kapsamda fındığı daha değerli hale getirebilmek için her türlü uluslararası işbirliği bizim için büyük öneme sahip. Bugün dünya fındık üretiminde en büyük paya sahip 5 ülkeden 3'ü burada. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan omuz omuza bir arada. Fındığın ana vatanında, kültür fındığının dünyaya yayıldığı topraklarda üç büyük üretici ülke buluştu." dedi.

Fındığın sanayisindeki gelişimin kendilerini sevindirdiğini ancak bu durumun yeterli olmadığını vurgulayan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Fındığın hak ettiği değeri bulması için fındığı salt olarak üretmek değil, sanayi ürününe dönüştürmemiz gerekiyor. Bu alanda ne kadar çok üreticimiz olursa fındığın geleceği de o kadar çok sigorta altına alınmış olur. Bu sebeple yerli ve milli gıda olan fındık sanayisinin gelişmesi için her türlü adımı atacağız ve bu inisiyatiflerin de her zaman yanında olacağız."



"Türkiye'nin iyi günü Azerbaycan'ın iyi günüdür"



Azerbaycan Tarım Bakanı İmam Karimov da Türkiye ve Azerbaycan'ın, kardeşlik ve dostluk münasebetlerinin büyük olduğunu aktardı.



Karimov, "Türkiye'nin iyi günü Azerbaycan'ın iyi günüdür. Türkiye'nin kötü günü Azerbaycan'ın kötü günüdür. Ordu'da bugün çiftçilerimizin şenliğini gerçekleştiriyoruz. Bu şenlik aynı zamanda Azerbaycan fındıkçılarının şenliğidir." dedi.



Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili de fındık toplamanın artık büyük şenliğe dönüşeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Burada bulunmak gurur verici. Ümit ediyorum ki bu işbirliği devam edecek. Bekir Bey sayesinde üç ülke fındık üretimi konusunda ciddi adımlar attı. İnanıyorum ki üç ülke de kendi ürünlerinde dünya pazarında yerini alacak. Artık üreticilerimiz daha rahat üretim yapabilecek, fındık fiyatları daha yüksek tutulacak. Üç ülke olarak yaptığımız işbirliğiyle birbirimize destek sağlayacağız ve bundan en karlı üreticilerimiz olacak."



Konuşmaların ardından üç ülkenin bakanları ve protokol üyelerinin, bellerine bağladıkları sepetle fındık toplamasıyla hasat dönemi başlatıldı.



Fındık üreticileri de fındık bahçesinde davul ve zurna eşliğinde oynadı.



Etkinliğe, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Ergun Taşcı, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ile diğer ilgililer ve fındık üreticileri katıldı.