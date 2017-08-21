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Fındık işçilerini taşıyan pikap devrildi: 2 ölü 4 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde fındık işçilerini taşıyan pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Doğanyurt köyü yakınlarında Yaylalı köyünden Erbaa'ya giden fındık işçilerini taşıyan...

Fındık işçilerini taşıyan pikap devrildi: 2 ölü 4 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde fındık işçilerini taşıyan pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğanyurt köyü yakınlarında Yaylalı köyünden Erbaa'ya giden fındık işçilerini taşıyan Hacı Mustafa Ezenci (52) yönetimindeki 60 KK 289 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yolun dışına çıkarak devrildi.

Araçta bulunan Murat Temiz ve Naime Temiz olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ile araçta bulunan Fidase Ulusoy (58), Zafer Ulusoy (38) ve Muzaffer Ulusoy (65) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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ErbaaFındık İşçileriKazaTokat
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