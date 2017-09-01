Fındık işçilerinin çadır kentte buruk bayram sevinci

DÜZCE (AA) - Hatay'dan fındık toplamak için Düzce'ye gelen mevsimlik işçiler, memleketlerinden kilometrelerce uzakta kendileri için kurulan çadır kentte bayramlarını kutluyorlar.

Türkiye'de fındık üretiminde önemli bir paya sahip bölgede, hasat döneminin bayrama denk gelmesi dolayısıyla mevsimlik tarım işçileri, Kurban Bayramı'nı, yerleştikleri Kaynaşlı ilçesindeki çadır kentte geçiriyor.

İlçeye Hatay, Diyarbakır, Şırnak gibi illerden gelen mevsimlik tarım işçileri, bayram tatili yapmak yerine çalışmaya devam ediyor.

Günlüğü 60 liraya çalışan işçiler, sabahın ilk ışıklarıyla başladıkları mesaiyi akşam gün batımına kadar sürdürüyor.

Çadır kentlerde kalan vatandaşlar, bayramda çevreden gelen kurban etlerini pişirerek bir nebzede olsun bayram sevincini yaşamaya çalışıyor.

- "Bayram biraz buruk ve zor geçiyor"

İşçilerden Selma Bem, bayramda evinden ve çocuklarından uzakta olduğu için üzgün olduğunu belirterek, "Üç çocuğum ve gelinlerim Diyarbakır’da, ben buradayım. Bugün bayram olduğu için çalışmıyoruz ama yarın sabah 7’de yine fındık bahçesine gideceğiz. Buraya sonuçta para kazanmak için geldik. Bayram biraz buruk geçiyor." dedi.

- "Alın teri ile para kazanmak çok güzel"



Bölgeye çalışmak için Hatay'dan gelen Çetin Gezer de bayramı evden uzakta geçirmenin zor olduğunu ancak mecburiyetten bu duruma katlandıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çocuklar memlekette, biz hanımla buradayız. Mevsimlik işçi olmak çok zor, şuan biz alıştığımız için kolay geliyor. Başka çare yok. Alın teri ile para kazanmak çok güzel. Çok şükür memnunuz. Ekmeğimizi helal yoldan bulmaya çalışıyoruz. Kendi hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Ekmek için bu durumlara katlanmak zorundayız, mecburen katlanıyoruz. Hayat çok zor, bunu hepimiz biliyoruz."

Bölgede fındık hasadı yaklaşık 15 gün daha sürecek.