Fındık işçisi kadının öldürülmesi

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Osman Kaymak, Terme ilçesine Şanlıurfa'dan fındık işçiliği için gelen ve çadırda kalan aileye yapılan silahlı saldırıda 1 kadının ölmesi, 1 kadının yaralanmasının ardından işçileri ziyaret etti.

Vali Kaymak, ilçenin Bafracalı Mahallesi'nde çadırda kalan işçilerle sohbet etti.

İşçilerin sorunlarını dinleyen Kaymak, geçtiğimiz gün yaşanan silahlı saldırıda 1 kadının ölmesi ve 1 kadının da yaralanması olayının tamamen münferit bir olay olduğunu açıkladı.

Katil zanlısının yakalandığını ve adli işlemlerinin devam ettiğini, olayı şiddetle kınadığını belirten Kaymak, şunları söyledi:

"Katil yakalandı. Uyuşturucu ve alkol kullanan şahıs, uyuşturucunun etkisiyle ateş ediyor ve bu olay yaşanıyor. Bu olay üzerinden belli çevreler Türk-Kürt kavgası çıkarmaya çalışıyor. Ben yıllardır Tunceli'de valilik yaptım ve Samsun'a yeni geldim. Türkler ve Kürtler kardeştir, yıllardır bu topraklarda beraber yaşamışız ve bizim kardeşliğimizi kimse bozamaz. Samsun'da şu anda 5 bin tarım işçisi çalışıyor. Zaten buraya yıllardır geliyorsunuz. Kesinlikle Samsun halkında bir ön yargı yoktur ve Kürt-Türk kardeştir. Sizler buraya yıllarca da geleceksiniz. Biz devlet olarak sizlerin yanındayız. Bu olayın da peşini bırakmayacağız."

Bu olayın Kürt düşmanlığından kaynaklı etnik bir olay olmadığını vurgulayan Vali Kaymak, "Kesinlikle böyle bir olay değil. Bir uyuşturucu kullanan kişinin yaptığı bir eylemdir. Samsun halkına mal edilemez. Yani örgütlü bir olay değil, biz olayı derinleşmesine araştırıyoruz. Zaten katil zanlısı da yakalanmıştır. Münferit bir olay, tahkikat devam ediyor, adli süreç sürüyor. Gerekli adli işlemler yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Tarım işçilerinin şartlarının iyileştirilmesi için çalıştıklarına dikkati çeken Kaymak, şunları kaydetti:

"Biz çadırlarda kalan tarım işçilerinin durumunun iyileştirilmesi için çalışıyoruz. Gelecek yıl kaynak bularak, onlar daha sağlıklı bir ortamda çalışma imkanı bulacak. Çadırlar çok sağlıklı değil, prefabrik yapılar yapacağız ve orada duş alma yerleri ve lavabolar yapacağız. Buralar her Türk vatandaşının çalışma yerleri. Şanlıurfalı vatandaşlarımız buraya gelecek, çalışacak, buradakiler de oraya gidip çalışacak. Türkiye daha da büyüyüp gidecek."

Çadırlarda kalan tarım işçileri ise Türk ve Kürtlerin aynı yerde oturup yemek yediklerini dile getirerek, "Bizler kardeşiz. 10 yıldır buraya fındık toplamaya geliyoruz. İlk defa böyle bir olay oldu. Bizim tek vatanımız, tek bayrağımız var. Yani hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz ve kardeşiz. Böyle bir olayın yaşanmamasını da isterdik ama tamamen münferit bir hadisedir." ifadesini kullandı.

Öte yandan silahlı saldırı ile ilgili 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.