ORDU (AA) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Ordu'ya gelerek eğitim alan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları yıl sonu etkinliğinde buluştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütünün ortaklaşa yürüttüğü, "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Projesi" kapsamında Ordu'ya gelen çocuklara eğitim verildi.

Valilik, kaymakamlıklar ve belediyelerin de desteklediği, 16 yaşından küçüklerin bahçelerde çalıştırılmasının önlenmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında yaklaşık 750 çocuk çeşitli konularda eğitim gördü.

Eğitimlerini tamamlayan çocuklar için Altınordu ilçesi Uzunisa Mahallesi'nde kurulan çadır alanında yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, halk oyunları, koro, şiir dinletisi ve resim sergisi gibi çeşitli aktivitelerde gösteriler yapan öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, etkinlikte yaptığı konuşmada, mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı alanlardaki şartların önceki yıllara göre daha iyi hale geldiğini söyledi.

Proje kapsamında çocukların yarım kalan eğitimlerini tamamladığını dile getiren Erten, "Burada yapılan çalışmalar çocuklarımızın eğitimlerine büyük katkı sağlıyor. Bu etkinlikler kaynaşmayı sağlıyor. Ben projenin uygulanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş da proje kapsamında yapılan etkinlikler ve verilen eğitimlerin gelecek yıllarda geliştirilerek devam edeceğini belirtti.

Çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Tekintaş, "Biz çocuklarımızı bahçede çalışan olarak değil elleri kalem tutan, eğitim alan bireyler olarak görmek istiyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz bu sebeple iyi çalışarak onları geleceğe hazırlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Etkinlik illüzyon gösterisiyle sona erdi.

Öte yandan, mevsimlik tarım işçilerinin kentten ayrılmaya başladığı bildirildi.



