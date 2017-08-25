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Fındık üreticileri fiyatlardaki düşüşle ilgili KDK'ya başvurdu

- Fındığın açıklanan fiyatının maliyeti karşılamayacağı belirtilerek, zararın giderilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruldu - Başvurularda, devletin arz fazlası fındığı Toprak Mahsulleri Ofisi veya başka bir kuruma aldırması ya da fiyatın artırılması istendi

Fındık üreticileri fiyatlardaki düşüşle ilgili KDK'ya başvurdu

ANKARA (AA) - Fındık üreticileri, Türkiye'ye yaklaşık yıllık 2,5 milyar dolar döviz girdisi sağlayan fındığın açıklanan fiyatının, maliyeti karşılamayacağını belirterek, zararın giderilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

Alınan bilgiye göre, üreticiler, açıklanan fındık fiyatlarının maliyeti karşılamadığı gerekçesiyle, zararın ve mağduriyetin giderilmesi için KDK'ya başvurdu.

Fındık üreticileri başvuru dilekçelerinde, fındığın Türkiye'de 600 bin ailenin doğrudan, 1,5 milyon ailenin ise dolaylı geçim kaynağı olduğunu vurguladı. Fındığın dünyada üretiminin yüzde 7'sini, ticaretinin de yüzde 85'ini Türkiye'nin karşıladığı, yüzde 90'ının ihraç edildiği ve dünya fiyatının belirleyicisi olduğu belirtilerek, "Fındık, Türkiye'nin petrolüdür." değerlendirmesi yapıldı.

2017 sezonunun başladığı bugünlerde ihraç fiyatlarının 5,5 dolara düştüğünü ifade eden fındık üreticileri, satış fiyatının ise 9 liraya gerilediğini, bu nedenle üreticinin mağdur olduğunu belirtti.

Başvuruda, devletin arz fazlası fındığı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) veya başka bir kuruma aldırması ya da fiyatın arttırılması istendi.

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