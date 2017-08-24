Fındıkta 2023 hedefi 400 bin ton ihraç

ZONGULDAK (AA) - İstanbul Fındık ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, "Bizler 2023 yılına kadar 3,5 milyar dolar ve 350 ila 400 bin ton ihracat hedefledik. Bu hedeflere hızlı bir şekilde koşuyoruz." dedi.

Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birliğin aylık olağan yönetim kurulu toplantısını, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaptıklarını söyledi.

Yeni fındık sezonunun tüm üreticilere ve ihracatçılara hayırlı uğurlu olmasını dileyen Gören, şöyle konuştu:

"Yeni fındık sezonu açıldı. Geçen hafta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından fındık politikası açıklandı. 10 lira levant, 10,5 lira Giresun fındığının alımı hususunda yeni bir açıklama yaptı. Tabii ki ihracatçılar olarak fiyatın ucuz veya pahalı olması hususunda herhangi bir görüş bildirmemiz söz konusu değildir. Bizim için mühim olan uzun vadeli sürdürülebilir ürün politikasıdır. Bildiğiniz gibi üreticinin sosyal refahı çok büyük önem taşımaktadır. Üreticinin rahat olmasının, ihracatçıların uzun vadeli olarak önünü görebilecek politikaların oluşması açısından önem taşıdığı kanaatindeyiz."

Gönen, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya teşekkür ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler 2023 yılına kadar 3,5 milyar dolar ve 350 ila 400 bin ton ihracat hedefledik. Bu hedeflere hızlı bir şekilde koşuyoruz. Fakıbaba'nın sezon başlamadan önce yaptığı açıklamaların önümüzü açacağı kanaatindeyiz. Verimli bir sezon geçecektir. Geçmiş yıllara göre rekoltenin 700 bin ton civarında olması, bu sezon gerçekleşen 235-240 bin ton arasındaki ihracatı, 270-280 bin tonlara taşıyacağımız kanaatindeyiz.

Uzun vadede temel hedefimiz, Türkiye'deki ihracatı hem miktar bazında hem de değer bazında artırmaktadır. Rakip üretici ülkelerin, üretimlerini artırması ve dünya pazarına girmesi, bizi kamçılamakta. Hedefimiz, hem dünya ticaretindeki üretimi hem de ihracat ve ticaretteki payımızı tekrar yüzde 80'lere taşımaktır."