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Fındıktaki fiyat beklentisi

- UFK Yönetim Kurulu Üyesi Başaran: - "TMO zaman geçirmeden açıklamış olduğu fiyatı revize ederek, 12 liranın üzerinde bir fiyatla alım yapmalıdır"

Fındıktaki fiyat beklentisi

DÜZCE (AA) - Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, fındıkta fiyat beklentisine ilişkin, TMO'nun açıklamış olduğu fiyatı revize ederek, 12 liranın üzerinde bir fiyatla alım yapması gerektiğini belirtti.

Başaran, yaptığı yazılı açıklamada, açıklanan fındık fiyatının üreticileri memnun etmediğini kaydetti.

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından 10 liradan alım yapılmasının üreticileri sıkıntıya sokacağını savunan Başaran, "Sezon başından bu yana, ziraat odalarının çabalarına herkes sessiz kaldı. Şayet bu sessizlik devam ederse, fındık üreten bölgeleri, büyük bir ekonomik ve sosyal çöküntü beklemektedir. TMO zaman geçirmeden açıklamış olduğu fiyatı revize ederek, 12 liranın üzerinde bir fiyatla alım yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Başaran, fındıktaki alın terinin karşılığını almak istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Siyasi düşüncesi ve tercihi ne olursa olsun, fındığa ve üreticiye sahip çıkmak için elinden geleni yapsın. Bizler sessiz kaldığımız müddetçe birileri elini ovuşturmaya devam edecektir. Alın terine biz sahip çıkmazsak, kimse sahip çıkmayacaktır."

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DüzceAkçakocaUlusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran
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