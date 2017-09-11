Fine Food Avustralya Fuarı başladı

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Sydney kentinde bugün başlayan Fine Food Avustralya Fuarı’nda, Türk gıda ürünleri İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) tarafından oluşturulan Milli Katılım Organizasyonu ile tanıtılıyor.

Melbourne'da düzenlenen Fine Food Avustralya Fuarı'na geçen yıl ilk kez katılarak Türk gıda ürünlerini Avustralya ve Okyanusya pazarına tanıtan ve olumlu bağlantılar kuran KUMİB, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Sydney’deki fuarda 18 katılımcı firma ile yerini aldı.

Fuarın ilk gününde ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Türk firmaları, kuru gıdadan organik ürünlere, bakliyattan kuru meyvelere, güneşte kurtulmuş ürünlerden şekerleme çeşitlerine yüzlerce ürün çeşidini Avustralya ve Okyanusya piyasasına tanıtma fırsatı buluyor.





- Gıda ürünlerine "Türkiye: Potansiyeli Keşfet" konsepti





KUMİB Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Çakıcı, fuara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye: Potansiyeli Keşfet (Turkey: Discover The Potential)" konsepti ile oluşturulan stantlarda sunulan ürünlere gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Çakıcı, KUMİB olarak milli katılım organizasyonu çatısı altında ikinci kez katıldıkları fuarda, 18 firma ve 40 delegasyon ile geçen yıla göre daha güçlü bir şekilde yer aldıklarını belirterek, "Büyük bir katılım sergileyerek fuardaki yerimizi koruyoruz, genişletiyoruz. Amacımız, Türk ürününü, Türk tadını buradaki tüketicilerle buluşturmak. Ürün çeşitlendirmesi ve devlet politikamız olan yeni piyasalara açılma yönünde adımlar atıyoruz. Burada olmaktan memnunuz." şeklinde konuştu.

Avustralya’yı Pasifik ülkelerine yönelik bir dağıtım üssü olarak gördüklerini kaydeden Çakıcı, "Bu bölgelerde daha etkin olmamızın tek yolu, burada var olabilmek, bu piyasada tutunabilmek ve ticari partnerlerimizi çoğaltabilmekten geçiyor. Bu amaca yönelik olarak uzun soluklu bir koşuya çıktık. Burada da bir adım atmış oluyoruz. Partnerlerimizle birebir görüşme yapıyoruz. Yerlerini görme imkanı buluyoruz. Piyasayı yakından izliyoruz." ifadelerini kullandı.





- İki ülke arasındaki ticaret hacmi potansiyelin altında





Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Melih Karalar da fuarı ziyaret ederek katılımcı firmalara başarı dileklerini iletti.

Karalar, Avustralya ile Türkiye arasında Çanakkale Savaşı'na dayanan çok özel bir dostluk bulunduğunu ifade ederek, karşılıklı ticaretin son yıllarda artış göstermesine karşın var olan potansiyelin gerisinde kaldığını belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin bu gibi fuarlarla artacağını bildiren Karalar, şunları kaydetti:

"2017 yılında 365 milyon dolar seviyesinde olan ülkemizin Avustralya’ya ihracatı, yıllar içerisinde istikrarlı bir artış ile 2016 itibarıyla 1 milyar dolara çıktı. Bu, iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerin geldiği aşamayı tam olarak yansıtmıyor, potansiyelin oldukça altında. Bu gibi fuarlara katılım elbette ki iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacaktır."

Geçen yıl 40 ülkeden bini aşkın katılımcının yer aldığı, dünyanın dört bir yanından 20 bin kişinin ziyaret ettiği Fine Food Avustralya Fuarı, 14 Eylül Perşembe günü sona erecek.