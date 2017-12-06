Finlandiya Milli Günü resepsiyonu

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye ve Finlandiya arasında 1 milyar avronun üstünde olan ticaret hacminin iki ülkenin gerçek potansiyelini yansıtmaktan çok uzak olduğunu belirterek, "Dolayısıyla ticaret hacimini artırmak için her iki tarafın da birlikte çalışıp gayret göstermesi gerekir." dedi.

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Paivi Kairamo'nun ev sahipliğinde, ülkesinin bağımsızlığının 100. yıldönümü dolayısıyla Ankara Hilton Hotel'de resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Yılmaz, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Finlandiya'nın 100. bağımsızlık yıl dönümünü kutlayarak, Osmanlı Devleti'nin 1917 yılında Finlandiya'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden olduğuna işaret etti.

"Türkiye ve Finlandiya'nın, ülkelerini tüm zorluk ve yokluklara rağmen direnç ve azimle inşa etmeleri, iki ülke halklarının birbirlerine karşı takdir duygularını pekiştirmiştir." diyen Yılmaz, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin zaman içerisinde derinlik kazandığını belirtti.

Yılmaz, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinde Finlandiya'nın sağladığı ilkeli desteğe dikkati çekerek, "Ülkemizin AB'ye adaylığı 1999 yılında Finlandiya'nın AB Dönem Başkanlığı sırasında onaylanmıştır." ifadelerini kullandı.

Taraflar arasındaki ticaret hacminin 1 milyar avronun üzerinde olduğunu söyleyen Yılmaz, "Ancak bu rakam her iki ülkenin de gerçek potansiyelini yansıtmaktan çok uzaktır. Dolayısıyla ticaret hacimini artırmak için her iki tarafın da birlikte çalışıp gayret göstermesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye, şirketlerin ilgisini çeken bir pazar"

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Kairamo da 1940'da Ankara'da Finlandiya'nın elçiliği kurulmadan önce 1930'lu yıllarda ülkesinin Türkiye'de ticari temsilciliğinin bulunduğunu hatırlattı.

Kairamo, "Günümüzde Türkiye ve Finlandiya arasındaki ticaret yılda bir milyar avroyu aşmaktadır. Finlandiya perspektifinden Türkiye, ticaretin geliştirilmesi açısından öncelikli ülkeler arasındadır. " dedi.



Türkiye'nin ileri teknoloji, tasarım, enerji verimliliği, sağlık teknolojileri, yüksek performanslı yapılar ve akıllı mobilite gibi pek çok alanda Fin şirketlerin ilgisini çeken potansiyel bir pazar olduğunu dile getiren Kairamo, "Türkiye ayrıca birçok Fin şirketi için bölgesel bir merkez niteliği taşımaktadır." diye konuştu.