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Finlandiya'daki terör saldırısı

- Saldırganın kimliği 18 yaşındaki Fas kökenli Abdurrahman Meşke olarak açıklandı - AB Komisyonu üyeleri, kurbanlar için saygı duruşunda bulundu

Finlandiya'daki terör saldırısı

BRÜKSEL (AA) - Finlandiya'da geçen hafta iki kişinin ölümüne neden olan saldırganın kimliği belli oldu.

Finlandiya Emniyeti yetkilileri, cuma günü Turku kentinde iki kişiyi bıçaklayarak öldüren, 8 kişiyi yaralayan saldırganın kimliğini 18 yaşındaki Fas kökenli Abdurrahman Meşke olarak açıkladı.

Yetkililer, bıçaklı saldırıyı ülkede düzenlenen ilk terör saldırısı olarak nitelendirdi.

Saldırganın özellikle kadınları hedef aldığına işaret eden yetkililer, hayatını kaybedenlerin ve yaralananların altısının kadın olduğunu söyledi. İki erkeğin, saldırıya uğrayan kadınlara yardım etmeye çalışırken yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı henüz bir terör örgütünün üstlenmediğini ifade eden yetkililer, dört şüphelinin daha gözaltına alındığını, bir kişi için de İnterpol'den yakalama kararı çıkardıklarını aktardı.

Finlandiya yerel basını, 2016'da ülkeye gelen saldırganın iltica başvurusunun reddedildiğini iddia etti.

Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın tedavisinin devam ettiği, durumuna göre video konferans bağlantısıyla hastanedeyken yargılanma sürecinin başlatılabileceği belirtildi.

- AB'den saygı duruşu

Bu arada AB Komisyonu üyeleri de Finlandiya'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler ve yaralananlar için saygı duruşunda bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "İspanya'daki korkunç olayın üzerinden henüz 24 saat geçmeden Finlandiya'nın Turku kentinde düzenlenen vahşi saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullanmıştı.


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