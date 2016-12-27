Firar etmek isterken havalimanında yakalandılar

İZMİR (AA) - MUSTAFA YILDIRIM - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalarda haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında örgütün "TSK imamı" olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz'ün de yer aldığı 254 zanlı, Adnan Menderes Havalimanında yakalandı.

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda FETÖ/PDY soruşturmalarında adı geçen, haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların yurt dışına firar etmelerinin önlenmesi için alınan güvenlik önlemleri titizlikle yürütülüyor.

Havalimanında görev yapan yaklaşık 2 bin personelden oluşan güvenlik birimleri, başarısız darbe girişimi sonrası firar eğiliminde olan hakim, savcı, polis, asker, gazeteci, akademisyen ve iş adamlarının yanı sıra örgüt hiyerarşisinde görev alan örgütün üst yöneticilerine geçit vermiyor.

Havalimanının giriş nizamiyesinde itibaren kontrollere başlayan ekipler, giriş yapan bütün araçları Plaka Tanıma Sistemi (PTS) aracılığıyla kontrol ederken havalimanına gelen herkesi güvenlik noktasında arıyor.

Terminallere ulaşan kişiler, burada görevli 'Davranış Durum Tespiti Eğitimi' almış görevliler tarafından dikkatle izlenirken şüpheli kişiler, Genel Bilgi Toplama (GBT)/Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) aracılığıyla detaylı olarak sorgulanıyor. Hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan kişiler burada yakalanarak adli mercilere gönderiliyor.

- Yurt dışına bavulla para çıkarmaya karşı önlem

FETÖ/PDY üyelerinin yurt dışına bavullarla para çıkarmasına karşı da önlem alan ekipler, X-ray cihazından geçen eşyaların görüntülerini hassasiyetle takip ediyor. Detaylı aramalarda özel eğitimli dedektör köpekler de kullanılıyor.

Havalimanının tüm birimlerinde yer alan bin 350 kamera aracılığıyla da yine uzman polis ekiplerince 24 saat kesintisiz izleme yapılıyor. Son teknoloji ile donatılan kameralar şüpheli kişilere odaklanarak takip yapıyor.

Pasaport ve seyahat belgesi sahteciliğiyle yurt dışına gitmeye çalışanlara karşı da oldukça dikkatli çalışan ekipler, sahtecilikten şüphelendikleri durumlarda belgeleri dış hatlar terminalinde bulunan laboratuvarda teknik cihazlarla ve uzman personelle ivedilikle inceliyor. Detaylı inceleme sonucunda yine ivedilikle belgenin sahte olup olmadığı ortaya konuluyor.

- 254 FETÖ şüphelisi yakalandı

Alınan tedbirler sayesinde FETÖ/PDY kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen 254 şüpheli, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Türkiye'nin değişik bölgelerinde yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturmalarında adı geçen birçok önemli şüpheli de yurt dışına firar girişiminde bulunduğu sırada yakalandı.

- Adil Öksüz'ün kuzeni de havalimanında yakalandı

Adnan Menderes Havalimanında alınan güvenlik önlemleri sayesinde, 1 Aralık'ta yurt dışına firar etmek isteyen FETÖ'nün "TSK imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz de yakalanarak tutuklandı.

Kapatılan Ege ve Batı Akdeniz Sanayi ve İş Adamları Federasyonu (ESİDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özkara 29 Temmuz'da Kırgısiztan'a, eski Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Cerrah 21 Temmuz'da Almanya'ya, Adana Adliyesi'nde görevli savcı Muammer Taha Ekim ve eşi hakim Gamze Ekim 17 Temmuz'da Almanya'ya, Aydın'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarılan doktor çift S.E ve G.E. 3 Ekim'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne kaçmak isterken yakalandı.

Uşak'ta FETÖ operasyonları kapsamında darbe girişimi öncesi hakkında yakalama kararı çıkarılan ve örgüt hiyerarşisinde "ilin üst düzey imamı" olduğu belirtilen Ahmet Akdoğan da 8 Ağustos'ta eşiyle birlikte İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Akdoğan'ın üzerinde yapılan aramada, yüklü miktarda para ve bazı hakim, savcıların isimlerinin yazılı olduğu not defteri bulunmuştu.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında Ergenekon davasında gizli tanık "Efe" olarak ifade verdiği iddia edilen eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt'un İzmir'deki izine de yine havalimanında yakalanan bir FETÖ/PDY zanlısı sayesinde ulaşılmıştı. Bu kişinin verdiği ifade doğrultusunda, eski İliç Cumhuriyet Savcısı Bayram Bozkurt'un İzmir'de saklandığı, buraya da Nurettin Bozkurt ile birlikte geldiği bilgisine ulaşılmış, Bozkurt'un Bornova ilçesinde saklandığı ev tespit edilmişti.

Düzenlenen operasyon sırasında ekiplerin geldiğini fark eden ve evden kaçan Bozkurt ile güvenlik güçleri arasında sokak aralarında kovalamaca yaşanmış, tel örgü üzerinden atlamaya çalışırken yere düşen ve ayağı kırılan Bozkurt, 6 Eylül'de gözaltına alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış ve daha sonra tutuklanmıştı.

"Ergenekon ve Balyoz kumpasının ardından hakkında yakalama kararı çıkartılan ve firari durumda olan Tuncay Opçin de darbe girişimi sonrası FETÖ üyelerine 'yurt dışına gidin' mesajı vererek tavsiyelerde bulunması dikkati çekmişti.