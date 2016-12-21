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Firari eski Yargıtay üyesi Antalya'da yakalandı

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkarılan, polis ekiplerince ameliyat olduğu özel hastanede yakalanan eski Yargıtay 23. Ceza Dairesi Üyesi Erdoğan'ın, tedavisinin sürdüğü öğrenildi

Firari eski Yargıtay üyesi Antalya'da yakalandı

ANTALYA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan eski Yargıtay 23. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Erdoğan, Antalya'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonucu firari şüpheli Erdoğan'ın kentteki özel hastanede tedavi gördüğü bilgisine ulaştı.

Hastanenin beyin cerrahisi bölümünde ameliyat olduğu belirlenen ve bir süre daha tedavi görmesi gerektiği öğrenilen Erdoğan, polis ekiplerince yakalandı.

Erdoğan'ın hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 140 Yargıtay üyesine yönelik gözaltı kararı çıkarılmış, çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.

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FetöMustafa ErdoğanYargıtay
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