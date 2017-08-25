Firari hükümlü 6 yıl sonra yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da kız arkadaşını öldürmeye teşebbüsten yargılandığı davada 15 yıl hüküm giyen firari, yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 2011 yılında kız arkadaşını kesici aletle öldürmeye teşebbüs ettiği suçlamasıyla hakkında dava açılan Okan Yaylacı, yargılama sonucu suçlu bulunarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Cezası onanan Yaylacı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tabakhane Mahallesi'ndeki evde yakalandı.
İşlemleri tamamlanan Yaylacı, Ferizli L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.