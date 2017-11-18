Firari hükümlü inşaatta çalışırken yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş 53 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, çalıştığı inşaatta yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli'deki cezaevinden firar eden Mustafa K'yi (25) yakalamak için özel ekip oluşturdu.
Uzun süre fiziki ve teknik takip yapan ekipler, cezaevi firarisi Mustafa K'nin irtibata geçmesi muhtemel kişileri izleyerek yerini belirledi.
Merkez Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesi'ndeki inşaata çalıştığı tespit edilen Mustafa K, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Mustafa K, emniyete götürüldü.
Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakkında 53 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa K, 2015'te Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki cezaevinden firar etmişti.