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Firari hükümlü uyuşturucu satarken yakalandı

- Adana'da yaralama suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, uyuşturucu satışı yaptığı sırada yakalanarak cezaevine gönderildi

Firari hükümlü uyuşturucu satarken yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da yaralama suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, uyuşturucu satarken polis tarafından yakalandı.

Hürriyet Mahallesi'nde uygulama yapan motorize güven timleri, uyuşturucu satışı yaparken kendilerini görüp kaçmaya çalışan 3 kişiyi takibe başladı.

Elindeki uyuşturucu poşeti ve paraları atarak kaçan zanlılardan biri polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının attığı poşette 80 gram esrar ele geçiren ekipler, yere atılan ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 120 lirayı toplayarak parmak izi tespiti için incelemeye aldı.

Polislerden kimliğini gizleyerek farklı bir isim veren zanlının, emniyetteki sorgusunda, hakkında yaralama suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan ve 2 ayrı dosyadan aranan firari hükümlü Kenan B. olduğu belirlendi.

Zanlı, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, kaçan 2 zanlıyı arıyor.

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