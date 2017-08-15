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Firari hükümlü yol kontrolünde yakalandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de, hakkında "kasten adam öldürme" suçundan kesinleşmiş ceza bulunan kişi, yol kontrolünde yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bayraktar Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 karayolunun...

Firari hükümlü yol kontrolünde yakalandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de, hakkında "kasten adam öldürme" suçundan kesinleşmiş ceza bulunan kişi, yol kontrolünde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bayraktar Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 karayolunun Şaziye köyü mevkisindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Kontrolde, otomobilde bulunan Mahmut G'nin, İstanbul Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "kasten adam öldürme" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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