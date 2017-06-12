Firari kaçakların çoğu yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesindeki geri gönderme merkezinden firar eden 19 kaçaktan 11'i daha yürütülen çalışma sonucu yakalandı. Yakalanan kaçak sayısı 15'e ulaştı.

Alınan bilgiye göre, yurda kaçak yollarla giriş yaparken yakalanan kaçak ve sığınmacıların bulunduğu Pehlivanköy'deki Kırklareli Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nden firar eden kaçakların yakalanması için dün gece arama çalışması başlatıldı.

Jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin dün gece 4 kaçağı yakalarken, sabah saatlerinde merkeze yakın köylerdeki çalışmalarında Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 11 kaçağı daha yakaladı.

15 kaçak yeniden Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Ekipler, bölgede firari 4 kaçağın daha yakalanması için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Kaçaklar, firar ederken kendilerini engellemek isteyen iki özel güvenlik görevlisini bıçakla yaralamıştı.

Güvenlik görevlileri hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.



