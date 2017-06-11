Firari mahkum Salihli'de yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde polis "dur" ihtarına uymayarak tüfekle ateş açan cezaevi firarisini, kaçmak için bindiği yolcu otobüsünde yakaladı.
Polis ekipleri, Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumundan 31 Mayıs'ta firar eden cinayet hükümlüsü Aydın Çetin'in Salihli'de olduğu bilgisi üzerine arama çalışması başlattı.
Yerini belirleyen polis ekiplerini, Caferbey Mahallesi girişinde gören Çetin, kullandığı elektrikli bisikletten inerek kaçtı.
Polisin "dur" ihtarına uymayan Çetin, yanındaki av tüfeğiyle etrafa ateş açtı, tüfekten çıkan saçmalar polis otomobiline isabet etti.
Olay yerinden kaçan Çetin, bindiği yolcu otobüsünde yakalanarak, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Çetin’in 1993'te kayınvalidesini öldürdüğü için hüküm giydiği öğrenildi.