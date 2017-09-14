Fırat Kalkanı bölgesinde eğitim seferberliği

BAB/MARE (AA) - ADHAM KAKO - Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları devam ediyor.

Suriye'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle terör örgütlerinden temizlenen Fırat Kalkanı bölgesinde, eğitim alanındaki eksikliklerinin tamamlanması için yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Türk Milli Eğitim Bakanlığı'nın katkılarıyla Fırat Kalkanı bölgesindeki Halep'in Bab, Mare, Azez ve Cerablus ilçelerinde eğitim seferberliği sürüyor. Terör örgütlerinin zarar verdiği veya yıktığı okulların bakım ve onarımı da devam ediyor. Çalışmaları tamamlanan okullarda yeni eğitim-öğretim yılı için öğrenci kayıtları başladı. Öte yandan, okulların elektrik ve su eksiklikleri büyük ölçüde giderildi. Bölgedeki okulların gelecek haftadan itibaren ders başı yapması bekleniyor.

- Türkiye, okulların onarımını yaptı

Ülkede 7. yılına giren iç savaştan dolayı öğretmenlerin eğitim hayatından uzak kalması nedeniyle, bölgedeki eğitim kurumlarınca Suriyeli öğretmenlere eğitim verilmeye başlandı. Kurslar sayesinde öğretmenler, yeni eğitim dönemine hazır hale getirilecek.

Bu yılın 24 Şubat'ında DEAŞ'tan kurtarılan Bab'ta ve çevresindeki okullarda görev yapacak 595 öğretmenin katıldığı kurs devam ediyor.

Bab İlçe Eğitim Müdürü Ahmet el-Keraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye'den ve Fırat Kalkanı bölgesinden 10 Suriyeli eğitmenin, öğretmenleri yeni döneme hazır hale getirmek için kurs verdiğini belirtti.

El-Keraz, öğretmenlerin katılacağı 10 günlük kursta tüm eksikliklerinin giderileceğini kaydetti.

Kurs eğitmeni Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Suriyeli İbrahim el-Selkini de Bab'taki öğretmenlere eğitim verdiklerini söyleyerek, "İnşallah Fırat Kalkanı bölgesinde uzun yıllardır devam eden eğitim sorununa son vereceğiz." dedi.

Okul, öğrenci ve öğretmenlerin eğitimin temel noktaları olduğuna dikkati çeken el-Selkini, "Türkiye okulların onarımını yaptı, okulların ihtiyaçlarını karşılıyor. Öğretmenlere destek oluyor, onların eğitimine de yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

- Mare ilçesinde 600 öğretmene eğitim verildi

Bu arada, Fırat Kalkanı bölgesi içindeki Mare ilçesinde de yaklaşık 600 öğretmene kurs verildi. Kursun sonunda sınava giren öğretmenler, alacak puanlar doğrultusunda okullara yerleştirilecek.

Fırat Kalkanı bölgesi Eğitim Sorumlusu Fatih Mehmet, kursların tamamlanmasıyla öğretmenlerin daha donanımlı hale geldiğini söyledi. Öte yandan, Halep'in Azez ve Cerablus bölgelerinde de benzer çalışmalar yürütülüyor.