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Fırat Kalkanı Harekatında 3 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, biri ağır 11 asker yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatında 3 asker şehit oldu

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.

Harekat kapsamında El Bab ve civarında devam eden çatışmalarda Özgür Suriye Ordusu'na destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarındaki 3 asker şehit oldu, biri ağır 11 asker yaralandı. Yaralıların sevk edildikleri hastanelerde tedavilerine başlanırken, ağır yaralı askerin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan askeri kaynaklar, "DEAŞ üyesi teröristlerin TSK'nın bölgedeki sahra hastanesine yönelik saldırı düzenlendiği" iddialarını yalanladı. Yetkililer, Türk Silahlı Kuvvetlerinin El Bab'da sahra hastanesinin bulunmadığını açıkladı.

El Bab'daki çatışmalar merkezdeki teröristlerin barınma ve silah ve cephane deposu haline getirdiği şehir hastanesi civarında sürüyor. Söz konusu hastanenin bulunduğu bölge DEAŞ tarafından yoğun korunan ve El Bab'a hakim bir tepenin yamacında yer alırken, yoğun çatışmalar devam ediyor.

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