Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü

KİLİS (AA) - Özgür Suriye Ordusuna bağlı Sultan Murat Tümen Komutanı Fehim İsa, "Geçen yıl 24 Ağustos'ta Cerablus bölgesinde başlayan Fırat Kalkanı Operasyonu ile yaklaşık 2 bin kilometrekareyi özgürleştirdik." dedi.

İsa, Kilis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük terörist grubuna karşı gerçekleştirilen operasyon sayesinde özellikle Türkiye topraklarına yönelik tehdidin ortadan kaldırıldığını söyledi.

"Geçen yıl 24 Ağustos'ta Cerablus bölgesinde başlayan Fırat Kalkanı Operasyonu ile yaklaşık 2 bin kilometrekareyi özgürleştirdik." diyen İsa, bu sayede bölgenin güvenli hale getirildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Suriye'nin her bölgesinden buralara artık mülteciler geliyor. Bu anlamda bize destek olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk askerine, polisine ve gizli kahramanlarla dolu istihbarat teşkilatına teşekkür ediyorum."

Sultan Murat Tümen Komutan Yardımcısı Şıhlı Şıhlı da Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgede birçok şeyin değiştiğini anımsattı.

Harekat bittikten sonra Bab bölgesinde yaşayanların kendi evine döndüğüne işaret eden Şıhlı, PYD ile DEAŞ arasında çıkan çatışmalar sonrası evlerinden olan birçok Suriyelinin de bölgeye gelerek yerleştiğini aktardı.

Cephe Şamiye Sözcüsü Yarbay Muhammed Hamedi de harekat sonrası bölgenin Humus ve diğer bölgelerden göç aldığını bunun yanında Türkiye'de kalan sığınmacıların bir kısmın evlerine döndüğünü kaydetti.