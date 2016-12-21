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Fırat Kalkanı Operasyonu

- Hareket kapsamında El Bab ve civarında devam eden çatışmalarda şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar'ın babaocağına acı haber düştü

Fırat Kalkanı Operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında El Bab ve çevresindeki çatışmalarda şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar'ın (23) Çorlu ilçesindeki baba evinde yas var.

Kaymakam Levent Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe, İlçe Müftüsü Adem Gülmek ve askeri yetkililer şehadet haberini vermek için şehit Acar'ın Kazımiye Mahallesi'ndeki evine geldi.

Kapıyı açınca, yetkilileri gören anne Hanife Acar baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri acılı anneye müdahale etti. Haberin duyulması üzerine şehidin yakınları ve komşuları baba evine geldi, eve Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan Acar’ın babası emekli özel harekat polisi Muzaffer Acar'ın 4 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Acar'ın cenazesi yarın Çorlu’da toprağa verilecek.

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