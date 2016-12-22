Fırat Kalkanı şehitlerinin baba ocağında hüzün var

ANKARA (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab ve çevresindeki çatışmalarda şehit olan Uzman Çavuş Burak Boz'un Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber iletildi.



Haberi duyan şehit yakınları ve komşuları, eve gelerek şehidin babası Özkan ve annesi Gülhan Boz'u teselli etmeye çalıştı.



Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Koşar da şehidin babaevine gelerek, başsağlığı diledi.



Şehit Uzman Çavuş Burak Boz'un iki kız, bir erkek kardeşi bulunduğu ve 7 yıllık asker olduğu öğrenildi.



Şehit binbaşı annesini Marmara depreminde kaybetti

Şehit Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan babasına acı haber iletildi.



Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı ile askeri yetkililer, şehadet haberini vermek için Şirinköy Mahallesi'nde şehidin babası Hasan Albayrak'ın yaşadığı eve geldi.



Acı haberi alınca fenalaşan baba Albayrak'a sağlık ekipleri müdahale etti.



Evli ve bir çocuk babası olan şehit binbaşının annesinin, Marmara Depremi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.



3 ay önce evlendi

26 yaşındaki Şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Demir'in, Bursa'da Samanlı Mahallesi'nde oturan annesi Fadime ve babası Bahri Demir'e şehadet haberi sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından verildi.



Haberin duyulmasının ardından şehidin babaevi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.



Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli Yozgat doğumlu Demir'in, 3 yıldır bu görevde bulunduğu ve 3 ay önce evlendiği öğrenildi.



"Şehit olmadan 3 gün önce fotoğraf göndermişti"

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay'ın asker kardeşi Ferhat Olcay, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Karacaören beldesindeki babaevinde taziyeleri kabul ediyor.



Babası Ramazan Olcay ile taziyeleri kabul eden Ferhat Olcay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Nisan'da askerliğinin başladığını ifade etti. Askerliğini Şırnak'ın Silopi ilçesine yaptığını anlatan Olcay, şunları söyledi:



"Olay günü ağabeyimi telefonla aradım, ulaşamadım. Cevap vermeyince bir şey olduğunu anladım. Şehit olmadan 3 gün önce telefondan fotoğraf göndermişti bana, başka görüşemedik."



Emekli özel harekat polisi babasını 4 yıl önce kaybetti

Şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın (23) Çorlu ilçesindeki baba evinde yas var.



Kaymakam Levent Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe, İlçe Müftüsü Adem Gülmek ve askeri yetkililer şehadet haberini vermek için şehit Acar'ın Kazımiye Mahallesi'ndeki evine geldi.



Kapıyı açınca, yetkilileri gören anne Hanife Acar baygınlık geçirdi. Bekar olan Acar’ın babası emekli özel harekat polisi Muzaffer Acar'ın 4 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.



Kayseri şehitlerinin yasını tutuyor

Şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in Kayseri'deki baba ocağında büyük üzüntü yaşanıyor.



Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Alsancak Mahallesi'nde oturan şehidin annesi Suriye ve babası Ali Çelik'e şehadet haberi sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından verildi.



Haberin duyulmasının ardından şehidin babaevi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.



Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli şehidin, 5 yıldır bu görevde bulunduğu ve bekar olduğu öğrenildi.



Şehit Uzman Çavuş Kökkaya'nın 2,5 yaşında kızı vardı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya'nın, Kayseri'de Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde oturan eşi Zeliha Kökkaya'ya şehadet haberi sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından verildi.



Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli şehidin 2,5 yaşında kızı olduğu öğrenildi.



Kahramanmaraş'ın Göksun ilçe nüfusuna kayıtlı şehidin 5 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ve babasının yaklaşık 3 ay önce vefat ettiği belirtildi.



Evine en son bayram ziyaretine gitti

Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Furkan Yavaş'ın, İzmir'deki babaevine de acı haber ulaştı.



Merkeze bağlı Gaziemir ilçesinde oturan 30 yaşındaki şehidin annesi Zeynep (54) ve emekli özel harekat polisi babası Süleyman Sırrı Yavaş'a (58) şehadet haberi, sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından verildi.



Haberin ardından şehidin babaevi ve sokağa Türk bayrakları asıldı, yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu.



Şehidin kardeşi Nisa Garipoğlu (26), ağabeyinin Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yaptığını ve bekar olduğunu belirterek, son olarak Ramazan Bayramı izninde bir araya geldiklerini, sık sık telefonla görüştüklerini söyledi.



Şehit komando Özüpek geçen ay evlendi

23 yaşındaki şehit Komando Astsubay Göktan Özüpek'in Kırklareli'nde yaşayan annesi acı haberi alınca baygınlık geçirdi. Anne Sevim Özüpek'e, sağlık ekipleri müdahale etti.



Türk bayrağı asılan eve gelen şehidin yakınları ve komşuları, taziyelerini iletti.



Komando Astsubay Göktan Özüpek'in geçen ay başında evlendiği Ankara'da hemşire olarak görev yapan eşi Merve Özüpek'e de bilgi verildiği öğrenildi.



Şehidin babasının ise yaklaşık 13 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.



Acı haber dede evine düştü

Çatışmalarda şehit edilen Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Fidanlık Caddesinde bulunan dede evine acı haberi, sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından verildi.



Haberi duyan şehit yakınları ve komşuları eve gelerek şehidin dedesi Ali İhsan Avcı ve Abdullah Avcı'yı teselli etmeye çalıştı.



Yılmaz'ın nişanlı olduğu öğrenildi.



Şehit Astsubay Pınar'ın babevinde yas var

Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın Elazığ'da Kültür Mahallesi Kayısılı Sokak'ta bulunan babaevine acı haber, sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından verildi.



Elazığ Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez de baba evine giderek, başsağlığı diledi.



Pınar ailesinin 2 çocuğundan biri olan Şehit Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Pınar'ın bekar olduğu ve 5 yıldır görev yaptığı öğrenildi.



Geçici görevle Fırat Kalkanı Harekatı’na katıldı

Şehit Uzman Çavuş Oktay Durak’ın (29) acı haberi Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Çukurören köyündeki babası Kemal Durak'a, İl Jandarma Komutanlığında görevli Yarbay Kadir Serdar Yoldaş ve diğer görevliler tarafından verildi.



Bekar olan Durak’ın annesinin 25 yıl önce vefat ettiği belirtildi.



Yaklaşık 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan şehit Durak’ın asıl görev yerinin Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı olduğu, geçici görevle Fırat Kalkanı Harekatı’na katıldığı öğrenildi.



Çukurören köyü muhtarı Ali Atik, şehit Durak'ın Kayseri'deki komando birliğinde görev yaparken sık sık köye geldiğini belirterek, 6 aya yakındır kendisini göremediklerini ifade etti.