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'Fırtına bulutları Kore Yarımadası'nın üzerinde toplanıyor'

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili, "Fırtına bulutları Kore Yarımadası'nın üzerinde toplanıyor." dedi.

'Fırtına bulutları Kore Yarımadası'nın üzerinde toplanıyor'

FORT BRAGG, N.C. (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, iki gün süren ABD üsleri ziyaretinin son durağı 82. Hava Bölüğünde askerlere hitaben yaptığı konuşmada, "Fırtına bulutları Kore Yarımadası'nın üzerinde toplanıyor." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı, ABD'nin sözlerinin, güçlü ve hazırlıklı bir silahlı kuvvetler tarafından desteklenmesi halinde diplomasinin savaşı önlemenin en iyi yolu olduğunu söyledi.

Mattis askerlere ayrıca ilk baskısı Kore Savaşı'ndan 10 yıl sonra 1963'te çıkan T.R. Fehrenbach'ın "This Kind of War: A Study in Unpreparedness" (Bu Tür Bir Savaş: Hazırlıksızlığın Çalışması) kitabını okumalarını tavsiye etti.

ABD'nin Güney Kore'de daimi olarak konuşlu 28 bin civarında askeri bulunuyor.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz

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