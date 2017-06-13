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Fitch Katar'ın kredi notunu izlemeye aldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Katar'ın kredi notunu izlemeye aldığını duyurdu.

Fitch Katar'ın kredi notunu izlemeye aldı

NEW YORK

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Katar'ın kredi notunu izlemeye aldığını duyurdu.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Katar'ın yabancı ve yerli para cinsinden "AA" olan kredi notunun "negatif izlemeye" (RWN) alındığı belirtilerek, ülkenin kredi notunun indirilebileceği uyarısında bulunuldu.

Bazı Arap ülkeleri ile yaşadığı krizin Katar için belirsizliğe yol açtığına değinilen açıklamada, bu durumun sürmesi halinde Katar ekonomisi ve kredi ölçütlerinin olumsuz etkileneceği kaydedildi.

Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Katar'la olan tüm kara, deniz ve hava ulaşımını kestiğine dikkat çekilerek, Katar'ın yüksek kaynakları sayesinde gerekli malları yine de tedarik edebileceği ancak bunun hükümet üstünde yük oluşturacağı ifade edildi.

Katar üzerinde uygulanan izolasyonun uzun sürmesi durumunda ülke ekonomisinin ve iş dünyasının ciddi şekilde etkileneceği vurgulandı. İzolasyonun kamu finansmanına da olumsuz yansıyacağı bildirildi.

Petrol ve doğalgaz çıkarma faaliyetlerinin Katar'ın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 50'sini ve kamu gelirlerinin yüzde 80'ini oluşturduğu bilgisine yer verilen açıklamada, ülke ekonomisinin hidrokarbon kaynaklara yüksek oranda bağımlı olması ise "kredi notu bakımından zayıflık" olarak değerlendirildi.

Krizin kısa sürede çözülememesi, Katar'a karşı yaptırımların artması veya ülke ekonomisinin olumsuz etkilenmesi durumunda Katar'ın kredi notunun düşürülebileceği uyarısı yapıldı. Ülkenin dış ilişkilerinin normale dönmesi halinde kredi notunun korunacağı da aktarıldı.

Fitch Ratings'ten geçen hafta salı günü yapılan açıklamada, söz konusu krizin Katar'ın "AA" seviyesinde olan kredi notuna ve "durağan" görünümüne ani bir etkisinin olmayacağı belirtilmişti.

Muhabir: Övünç Kutlu

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