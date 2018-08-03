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Fiyat artışları (1)

- TÜFE temmuzda yüzde 0,55, Yİ-ÜFE yüzde 1,77 arttı - Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,85, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25 olarak gerçekleşti

Fiyat artışları (1)

ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,55, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,77 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,85, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,41 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,55, Yİ-ÜFE yüzde 1,77 artış gösterdi.

TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,77, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,85 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 17,56, geçen yılın temmuz ayına kıyasla da yüzde 25 arttı.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,10'du. Bu ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 15,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,48'e yükseleceği hesaplanmıştı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 14,64 olarak belirlendi.

- TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFE AYLAR/YILLAR201120122013201420152016 20172018201120122013201420152016 20172018Ocak0,410,561,651,981,11,822,46 1,022,360,38-0,183,320,33 0,553,98 0,99Şubat0,730,560,30,430,71-0,020,81 0,731,72-0,09-0,131,381,2-0,21,26 2,68Mart0,420,410,66 1,131,19-0,04 1,02 0,991,220,360,81 0,741,05 0,40 1,04 1,54Nisan0,871,520,42 1,341,63 0,78 1,31 1,870,610,08-0,51 0,091,43 0,52 0,76 2,60Mayıs2,42-0,210,15 0,400,56 0,58 0,45 1,620,150,531-0,521,11 1,48 0,52 3,79Haziran-1,43-0,90,76 0,31-0,51 0,47 -0,27 2,610,01-1,491,46 0,060,25 0,41 0,07 3,03Temmuz-0,41-0,230,31 0,450,09 1,16 0,15 0,55-0,03-0,310,99 0,73-0,32 0,21 0,72 1,77Ağustos0,730,56-0,1 0,090,4 -0,29 0,52 1,760,260,04 0,420,98 0,08 0,85 Eylül0,751,030,770,140,89 0,18 0,65 1,551,030,880,851,53 0,29 0,24 Ekim3,271,961,81,91,55 1,44 2,08 1,60,170,690,92-0,2 0,84 1,71 Kasım1,730,380,010,180,67 0,52 1,49 0,651,660,62-0,97-1,42 2 2,02 Aralık0,580,380,46-0,440,211,64 0,69 1-0,121,11-0,76-0,332,98 1,37 Yıllık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFE AYLAR/YILLAR20112012201320142015 2016 20172018201120122013201420152016 20172018Ocak4,910,617,317,757,249,58 9,22 10,3510,811,131,8810,723,28 5,9413,69 12,14Şubat4,1610,437,037,897,558,78 10,13 10,2610,879,151,8412,43,1 4,4715,36 13,71Mart3,9910,437,29 8,397,61 7,46 11,29 10,2310,088,222,312,313,41 3,80 16,09 14,28Nisan4,2611,146,13 9,387,91 6,57 11,87 10,858,217,651,712,984,8 2,87 16,37 16,37Mayıs7,178,286,51 9,668,09 6,58 11,72 12,159,638,062,1711,286,52 3,25 15,26 20,16Haziran6,248,878,3 9,167,2 7,64 10.90 15,39 10,196,445,23 9,756,73 3,41 14,87 23,71 Temmuz6,319,078,88 9,326,81 8,79 9,79 15,8510,346,136,61 9,465,62 3,96 15.45 25Ağustos6,658,888,17 9,547,14 8,05 10,68 114,566,38 9,886,21 3,03 16,34 Eylül6,159,197,88 8,867,95 7,28 11,2 12,154,036,23 9,846,92 1,78 16,28 Ekim7,667,87,71 8,967,58 7,16 11,90 12,582,576,7710,15,74 2,84 17,28 Kasım9,486,377,32 9,158,1 7 12,98 13,673,65,67 8,365,25 6,41 17,30 Aralık10,456,167,4 8,178,81 8,53 11,92 13,332,456,97 6,365,719,94 15,47

(Sürecek)

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