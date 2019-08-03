"Fiyat dalgalanması olursa gerekli operasyonu yaparız"

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Alım yaptığımız hububatı, iç piyasada herhangi bir fiyat dalgalanması ya da ihtiyaç durumunda piyasaya arz etme görevimiz var. Piyasa regülasyonu için gerekli olan operasyonu yaparız." dedi.

Güldal, AA muhabirine hububat hasadını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hububat alım fiyatlarının 2 Mayıs'ta, hasat döneminden 15 gün önce kamuoyuna duyurulduğunu anımsatan Güldal, üreticinin tedirginlik yaşamaması ve hububat taban fiyat bareminin oluşması için TMO'nun alım fiyatlarını hasattan önce duyurduklarını söyledi. Güldal, alım fiyatının kırmızı sert ekmeklik buğdayda ton başına bin 350 lira, makarnalık buğdayda ise bin 450 lira olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Güldal, bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 19,5 milyon tonluk hububat üretiminin söz konusu olduğunu belirterek, "İlkbahar dönemi iklimsel şartlar açısından olumlu gitti ancak mayıs ayında hasat öncesindeki son 20 günlük dönemde bazı bölgelerdeki kuraklık, bazı bölgelerde ise alınan yağışlar, hububat kalitesinde ve rekoltesinde düşüşlere sebep oldu." diye konuştu. Güldal, bu nedenle gerçekleşmenin 19,5 milyon tonun bir miktar altında olacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

- "Fiyat, TMO'nun alım fiyatının üzerine çıktı"

Güldal, TMO'nun, hasat dönemiyle birlikte ülkenin her yerinde alım faaliyetleri yürüttüğünü ifade ederek, "Ülke genelinde yüzde 85 oranında hububat hasadı tamamlandı. TMO ve özel sektör de hububat alımlarını yapmış oldu. TMO, önemli miktarda hububatı üreticilerimizden aldı ve depolarına çekti. Bunun yüzde 70'i lisanslı depolarda muhafaza ediliyor. İç piyasada TMO'nun alım fiyatlarının üzerinde fiyat oluşan bölgeler de oldu. Üreticilerimiz lehine olduğu için biz de bunu memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Buğdayı stoklarında tutacaklarını belirten Güldal, şunları kaydetti:

"Bu hububatı, iç piyasada herhangi bir fiyat dalgalanması ya da ihtiyaç durumunda piyasaya arz etme görevimiz var. Bu ihtiyacı, hem iç piyasadan aldığımız ürünlerle hem de ihtiyaç olursa yurt dışından ithal ederek de karşılıyoruz. Piyasa regülasyonu için gerekli olan operasyonu yapabiliyoruz. Amacımız, hububatı her zaman değerinde fiyatlandırmak, üreticisinin ürünü tekrar ekmesini teşvik etmek ve ülkemizin tekrar 21 milyon tonlar civarında buğday üretimini yapmasını sağlamak. Buğday, arpa grubunda ekimi teşvik etmek istiyoruz. İyi fiyat vererek, alım garantisi yaparak üreticiyi motive ediyoruz. Piyasa düzeninde dalgalanmalara sebep olmayacak her tür tedbir almaya TMO'nun yetkisi de var, imkanı da var."